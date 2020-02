Sylter Kommunalpolitik : Freies Parken auf Sylter Straßen

Mit einem Spiegelanhänger dürfen Mitglieder der „Blaulichtfamilie“ künftig auf ganz Sylt kostenlos parken.

Avatar_shz von shz.de

21. Februar 2020, 17:49 Uhr

Westerland | Für Mario Pennino von der Sylter Wählergemeinschaft war es ein weiterer, wenn auch kleiner Schritt hin zu einer Inselfusion, „auf die ich, trotz der vorherrschenden Meinung, die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben habe.“ Schon seit Juli 2019 dürfen alle Mitglieder der „Blaulicht-Familie“ der Gemeinde Sylt, also diejenigen mit Meldeempfänger, sowie ihre Familienangehörigen ersten Grades, auf allen gemeindlichen Parkplätzen in der Gemeinde Sylt kostenlos parken.

Nachdem Wenningstedt-Braderup im Januar einen Antrag durchgewunken hatte, der den Kameraden aller Sylter Inselfeuerwehren das kostenlose Parken ermöglichen soll, zogen nun auch die Vertreter der Gemeinde Sylt nach und beschlossen, das gemeindliche Freiparken auf alle aktiven Mitglieder der BOS-Organisationen („Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“) von ganz Sylt ausdehnen. Initiiert wurde dieser Beschluss durch den gemeinsamen Antrag von CDU, Insulanern, SSW, SWG und der Fraktion „Zukunft“ auf der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag.

Derzeit erwirtschaftet die Gemeinde Sylt mit ihren Parkplätzen rund 1,2 Mio. Euro im Jahr. Wie stark das Freiparken diese Einnahmen beeinflussen wird, darüber wollte Bürgermeister Nikolas Häckel noch nicht spekulieren: „Dafür müsste ich mit Zahlen rechnen, die mir noch gar nicht vorliegen.“

Dass alle Gemeindevertreter, auch diejenigen von SPD und der Grünen, der Idee dahinter grundsätzlich positiv gegenüberstehen, wurde schnell deutlich. Die halbstündige Diskussion, die sich dem Antrag anschloss, drehte sich darum auch eher um Details: Holger Weirup (SPD) merkte an, dass auch etwas für die anderen Ehrenamtler getan werden müsse, „wenn auch nicht im gleichen Umfang – aber die ehrenamtlich Tätigen in Hospiz-, Sport- und allen anderen Vereinen sollten ebenfalls ein Zeichen der Wertschätzung erhalten.“

Grünen-Vertreter Roland Klockenhoff sah in diesem Zusammenhang einen deutlichen Unterschied: „Der Bereitschaftsdienst der Rettungskräfte bedeutet Stress und Einschränkungen“, erklärte der Mediziner. „Ich selbst habe genug Erfahrung mit bezahltem Bereitschaftsdienst, und dieser hier ist auch noch unentgeltlich – da ist eine Sonderbehandlung durchaus berechtigt.“

Mit Blick auf einen vertagten Antrag zur Tinnumer Ortsgestaltungssatzung forderte Holger Weirup, dass auch dieser Antrag erst im Feuerschutzausschuss beraten werden müsse: „Wir können nicht den einen Antrag in den Ortsbeirat verweisen und den anderen Antrag ohne Gremienfolge beschließen“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende. „Es gibt dazu einen Grundsatzbeschluss“, erwiderte Lars Schmidt, der in besagtem Ausschuss den Vorsitz führt.

Bei der Frage, ob Parkausweise in Form von Spiegelanhängern an die berechtigten Ehrenamtler ausgehändigt werden sollen, schieden sich ein weiteres Mal die Geister: Der Bürgermeister sprach sich für eine digitale Variante aus. „Wie aktuell schon beim Parken mit Handy-App müssen wir lediglich die Kennzeichen der Berechtigten in das EDV-System des Ordnungsamtes eintragen“, erklärte Nikolas Häckel. „Auf diese Weise werden die Fahrzeuge von den Politessen automatisch erkannt und es müssen keine Parkausweise gedruckt werden, die unter Umständen verloren gehen können.“

Peter Erichsen (SSW) befürchtete aber, das Parken ohne erkennbaren Parkausweis könne „Nachahmer“ dazu animieren, ihr Auto ebenfalls ohne Parkschein abzustellen und Hicham Lemssiah von den Insulanern betonte, er stehe den Park-Apps aus Datenschutzgründen ohnehin skeptisch gegenüber. Bei dieser Diskussion platzte Carsten Kerkamm irgendwann der Kragen: „Wir können noch ewig weiterdiskutieren, aber viele von uns haben einen langen Arbeitstag hinter sich. Wichtig ist, dass wir zu einem Ergebnis kommen, die Art der Umsetzung ist anschließend Sache der Verwaltung.“

Beschlossen wurde am Ende der gemeinsame Antrag in seiner ursprünglichen Formulierung – mit Parkausweis in Form eines Spiegelanhängers. Der Wunsch Mario Penninos von der Sylter Wählergemeinschaft, auch in Kampen, List und Hörnum mögen Rettungskräfte künftig frei parken dürfen, hat sich indes schon zur Hälfte erfüllt: Hörnums Bürgermeister Rolf Speth hat schon nach dem Wenningstedter Beschluss angekündigt, das Thema aufzugreifen und in Kampen und List werden die Parkplätze ohnehin nicht bewirtschaftet – dort darf jeder frei parken.

sc