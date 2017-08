Sylter Busverkehr : „Freie Busfahrt auf Kurkarte“ vom Tisch?

vergrößern 1 von 1 Foto: Grewe 1 von 1

Die Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG) soll ab August 2019 für weitere zehn Jahre den gesamten Linienbusverkehr auf der Insel betreiben – so lautet die bei einer Enthaltung einstimmig getroffene Entscheidung der Versammlung des Landschaftszweckverbands vom Mittwoch (wir berichteten). Damit aber ist die Übertragung der Planung und Organisation des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf Sylt vom bisher verantwortlichen Kreis Nordfriesland auf den LZV sowie der anschließende Auftrag für Verbandsvorsteher Manfred Uekermann, einen Vertrag mit der SVG zu verhandeln und abzuschließen, noch keineswegs in trockenen Tüchern. Denn zuvor müssen alle Inselgemeinden dem neuen ÖPNV-Konzept ihr Okay geben. Während eine Zustimmung in List, Kampen, Wenningstedt-Braderup und Hörnum als weitestgehend sicher gilt, ist in der größten Inselgemeinde Sylt mit weiteren Diskussionen und eventuell sogar einer Ablehnung der Vergabe an die SVG zu rechnen. Hintergrund sind die in einer gemeinsamen Anfrage von Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, SSW, SWG und Piraten formulierten Forderungen zur künftigen Ausgestaltung des ÖPNV auf der Insel – insbesondere der erneute Vorschlag, das „kostenfreie Busfahrten auf Kurkarte“ einzuführen, um damit deutlich mehr Sylt-Touristen zum Verzicht aufs eigene Auto zu bewegen.

Eine Umsetzung dieser Forderung jedoch würde das Vergabeverfahren des Sylter ÖPNV erheblich verkomplizieren, warnte Fachanwalt Lorenz Wachinger auf der LZV-Versammlung. Aufgrund neuer rechtlicher Bestimmungen müssen Busverkehre zwingend EU-weit ausgeschrieben werden, falls die öffentliche Hand Zuschüsse zu den Betriebskosten leistet – was bei einer Querfinanzierung über die Kurabgabe eindeutig der Fall sei. Eine Ausschreibung erfordere laut Experte Wachinger aber nicht nur einen Zeitvorlauf von bis zu zweieinhalb Jahren, sondern würde insbesondere dazu führen, dass die Vergabe und damit auch die Festlegung der Konditionen an den neuen Betreiber von außerhalb der Insel durch den Kreis Nordfriesland erfolgt.

Ob es damit besser würde, stellte Manfred Uekermann allerdings vehement in Frage: „Auf Kreisebene wird ganz anders über den ÖPNV diskutiert. Dort gibt es zum Beispiel große Defizite“, sagte der LVZ-Vorsteher, „und Dinge, die auf Sylt bereits selbstverständlich sind, wie barrierefreie Niederflurbusse oder die Mitnahme von Fahrrädern – von der Antriebsnutzung neuer Energien ganz abgesehen – sind auf dem Festland noch gar keine Themen.“ Im Kreis hätte die Option „Freie Busfahrt auf Kurkarte“ deshalb überhaupt keine Chance, ist Uekermann überzeugt. Darüber hinaus würden die Inseln Amrum und Föhr, wo der ÖPNV demnächst ebenfalls neu vergeben werden muss, erst einmal abwarten, was Sylt macht und erst dann selbst entscheiden.

LZV-Verbandsmitglied Roland Klockenhoff (B90/Grüne) wollte das so nicht stehen lassen: „Wir wären dann weitere zwölf Jahre an die SVG mit einem Verkehr ohne Kurkarte gebunden. Das könnte Standortnachteile gegenüber anderen Urlaubsdestinationen bringen“ , sagte er mit Verweis auf ähnliche Modelle an der Nordseeküste. Was in Sachen kostenloser Busverkehr in Büsum oder Sankt Peter-Ording ausprobiert werde, sei mit Sylt überhaupt nicht vergleichbar, lautete die umgehende Replik von Manfred Uekermann. Ihm zur Seite sprang Henning Sieverts: „Wir haben auf Sylt ja bereits Probleme mit der Höhe der Kurabgaben, die sich schon jetzt im oberen Bereich bundesweit befinden“, so der Wenningstedter Tourismusdirektor. „Summa summarum wurde zu hoch gepokert mit der Option ‚Busfahren auf Kurkarte‘. Da bestehen zu viele Risiken: Ob die Gäste das überhaupt annehmen und auch, ob nicht sogar eine Normenkontrollklage wegen der Querfinanzierung droht.“

Auf wenig Zustimmung stieß der Vorschlag von Eberhard Eberle (SPD), auf der Verbandsversammlung noch keinen Beschluss zu fassen, weil eine Fülle offener Fragen unbeantwortet sei – deshalb gäbe es ja die Initiative seiner und anderer Fraktionen. Das Verbandsmitglied verwies zum Beispiel auf die Problemfelder der Schülermonatskarten oder die von der SVG geplanten Verlängerungen der Taktzeiten im Stadtverkehr Westerland und für den „Kleinen Tinnumer“.

„In einem Jahr Vorbereitung ist nichts passiert, jetzt kommen auf einmal viel zu knapp Bedenken“, hielt Katrin Fifeik dagegen. „Wir müssen heute entscheiden und wir werden heute entscheiden.“ Wie ihr Amtskollege Ronald Benck aus List zog Wenningstedts Bürgermeisterin den Vergleich zur Vergabe der Autozüge an RDC: „Das ist wahrlich kein Aushängeschild für unsere Insel.“ In Sachen ÖPNV dagegen bestehe jetzt die Chance, Sylts Interessen eigenständig umzusetzen. Auch Benck warnte davor, „weitere Verkehrsprobleme heranzuzüchten. Davon haben wir bei der Bahn, beim Autozug oder bei der Anreise auf der A7 wahrlich schon genug.“

Sven Paulsen äußerte sich auf Anfrage der Sylter Rundschau zufrieden mit der gestrigen Sitzung des LZV: „Es freut uns, dass der LZV, alle Tourismusdirektoren und Bürgermeister die SVG weiterhin als verlässlichen und innovativen Partner haben wollen. Der Vertrag wurde sehr ausführlich und kontrovers verhandelt“, so der SVG-Chef. „Wir sind dabei bis an unsere Grenzen gegangen und haben eine Vielzahl an Zusicherungen und Verbesserungen zugestanden, die weitaus über dem liegen, was in anderen Verkehrsnetzen, die eigenwirtschaftlich unterhalten werden, üblich ist.“ Zum Thema Stadtverkehre betonte er, diese wären leider schlecht ausgelastet und das Angebot sei viel größer als die Nachfrage. „Das zukünftige Konzept des Stadtverkehrs der SVG werden wir den Politikern noch detailliert vorstellen“, versprach Paulsen.

Die Beratungen über die Anfrage von Grünen, SPD, SSW, SWG und Piraten zur Neuvergabe des Busverkehrs auf Sylt fanden in der Gemeindevertretung gestern Abend erst nach Redaktionsschluss statt. Wir werden darüber in unserer Ausgabe am Sonnabend ausführlich berichten.





von Pierre Boom

erstellt am 18.Aug.2017 | 12:25 Uhr