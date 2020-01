Frei Parken für die Feuerwehr

Wenningstedter Gemeinderat beschließt einstimmig Vergünstigung für alle Sylter Feuerwehrleute

Avatar_shz von shz.de

29. Januar 2020, 17:37 Uhr

Wenningstedt-Braderup | Sie retten Menschenleben in ihrer Freizeit: Finanziell entlohnt werden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für ihre zahlreichen Einsätze zu jeder Tages- und Nachtzeit aber nicht. Um den Feuerwehrkameradinnen und Kameraden dennoch etwas zurückzugeben, hat sich die Gemeinde Sylt bereits im Juni dazu entschieden, den Einsatz der ehrenamtlichen Retter zu belohnen: Zum einen dürfen aktive Mitglieder sogenannter BOS-Organisationen („Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“) seit dem 1. Juli 2019 in der gesamten Gemeinde Sylt auf allen Parkplätzen kostenfrei parken. Auch dürfen Feuerwehrleute mit ihren „Angehörigen ersten Grades“ kostenfrei die Sylter Welle besuchen. Dies betrifft auch die ehrenamtlichen Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).



Einstimmiges Votum in Wenningstedt





Nun hat die Gemeinde Wenningstedt-Braderup ein ähnliches Konzept zur Belohnung des Ehrenamtes: In der Gemeindevertretersitzung am Montag beschlossen die Gemeindevertreter mit einstimmigem Votum, dass alle Kameraden der verschiedenen Inselfeuerwehren das Parkticket hinter der Windschutzscheibe auf allen oberirdischen Parkplätzen in der Gemeinde Wenningstedt-Braderup durch ihren Dienstausweis ersetzen können.

Den Antrag gestellt hatte die Freiwillige Feuerwehr Wenningstedt an das Amt Landschaft Sylt: „Allerdings muss jede Gemeinde diese Entscheidung selbst treffen“, erklärte Bürgermeisterin Katrin Fifeik. „Ich finde es sehr bemerkenswert, dass wir diesen Beschluss so schnell und einstimmig fassen konnten.“

Aber die Wenningstedter Entscheidung könnte auch von anderen Inselgemeinden getroffen werden, ergab eine Nachfrage unserer Zeitung unter Inselpolitikern. Besonders erfreut hat die Entscheidung der Wenningstedter den Vorsitzenden des Feuerschutzausschusses der Gemeinde Sylt, Lars Schmidt: „Es ist sehr wichtig, Ehrenämter entsprechend zu würdigen, auch wenn es nur kleinere Vergünstigungen sind, wie kostenfreies Parken.“ Auch sei es eine Möglichkeit, Menschen zusätzlich zu motivieren, sich einer der Feuerwehren anzuschließen. „Obwohl die Gemeinde Sylt Vorreiter dieser Idee war, muss ich die Wenningstedter loben. Die Idee des kostenfreien Parkens wurde deutlich weitreichender umgesetzt.“

Auch Bürgermeister Nikolas Häckel befürwortete den Beschluss der Wenningstedter Gemeindevertretung: „Es war damals eine sehr große Entscheidung, die Idee des kostenfreien Parkens und der Schwimmbadnutzung umzusetzen.“ Um das Parken jedoch, wie in Wenningstedt geschehen, auf alle Feuerwehrleute der Insel auszuweiten, müsse ein Antrag gestellt und dieser durch alle Gremien beschlossen werden.



Speth kündigt ähnliche Regelung an





Hörnums Bürgermeister Rolf Speth fand kein Argument, welches dagegensprechen könnte, dieses Konzept auch im Inselsüden umzusetzen: „Hörnum wird sich sicherlich bald anschließen.“

In der Gemeinde Kampen sowie in List ist ein solcher Beschluss nicht notwendig: Es gibt dort keine durch die Gemeinden bewirtschafteten Parkplätze.