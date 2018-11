Tragisches Unglück auf Sylt : Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache aus.

von Ralf Henningsen, mit dpa

09. November 2018, 06:41 Uhr

Westerland | Bei einem Wohnungsbrand im Ortsteil Tinnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland) ist eine Frau ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Feuer am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Wohnung in einem Einfamilienhaus ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Volker Frenzel

Bei dem Opfer handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um eine 80 Jahre alte Seniorin, die allein in der Wohnung lebte. Nachbarn, die auf den Brand aufmerksam geworden waren, hatten die Feuerwehr alarmiert. Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr Tinnum zu dem Gebäudebrand im Conrad-Andresen-Wai 14 gerufen. Vor Ort wurden die Rettungskräfte von Nachbarn darauf hingewiesen, dass das kleine Haus von einer Person bewohnt wird. Die Feuerwehrleute nahmen daher vor der Brandbekämpfung zuerst die Personensuche auf. Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Tinnumer Feuerwehr sowie Polizei, Notarzt und DRK-Rettungsdienst und Bereitschaft. Am Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Volker Frenzel

Für das Opfer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Todesursache und die Brandursache sind noch unklar. Spurensicherungskräfte der Bezirkskriminalinspektion Flensburg werden am Mittag die Brandstelle untersuchen.

