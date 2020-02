Frau Antje bringt Vino

Diese Woche hatte ich das Glück, eine Nacht in Zeeland an der niederländischen Westküste verbringen zu dürfen. Dabei fiel beim Dinner das Gespräch auf holländische Weine. Ja, selbst das wahrscheinlich flachste Land Europas hat tatsächlich eine kleine Menge an Weinproduktion. Und klein ist hier nicht untertrieben. Die gesamte Rebfläche in den Niederlanden beträgt mit ca. 250 Hektar nicht einmal ein Zehntel der Fläche des Amsterdamer Flughafens Schiphol. Knapp eine Millionen Flaschen werden pro Jahr landesweit produziert. Im Vergleich wurden in Deutschland im ertragsstarken Jahr 2018 ungefähr 1,5 Milliarden Buddeln gefüllt. Weinbau in den Niederlanden ist also nicht gerade als Massenprodukt zu bezeichnen.

Dennoch wächst die Popularität und damit auch internationale Anerkennung. Einer der Topproduzenten ist das Weingut De Kleine Schorre, wo Johan van de Velde seit einigen Jahren Weine aus Rebsorten produziert, welche eher typisch für Elsass oder Luxemburg sind. So findet man neben Pinot Gris und Pinot Blanc auch die etwas unbekanntere Auxerrois Traube, welche mit weißem Burgunder eng verwandt ist und schön frische Weine ergibt, ohne allerdings mit aggressiver Säure aufzuwarten.

Die Weinfelder stehen auf Grund, welcher einmal direkt an der Küste lag. Nicht umsonst heißt das Weingut De Kleine Schorre, also kleine Küste oder kleines Schwemmland. Somit sind sie gespickt mit Muschelschalen, oder wie wir in der Weinwelt sagen: Muschelkalk. Johan hat den Anspruch, dass seine Weine zur lokalen Küche von Zeeland passen sollen, also perfekte Seafood- und Fischbegleiter sind.

Das musste ich natürlich unbedingt ausprobieren und da sich das Weingut nur unweit von meinem Hotel befand, war ein Besuch unumgänglich. So klein ist es gar nicht, das in Dreischor gelegene Anwesen. Gleich mehrere Investoren haben das Projekt zum Laufen gebracht, unterstützt von Ratgebern aus der luxemburgischen Winzerszene. Dementsprechend professionell ist auch der Eindruck.

Gut gefallen hat mir der Brut de Zélande Crémant. Der Schaumwein des Hauses lag 32 Monate auf der Hefe und glänzt mit seiner feinen Perlage und einer sehr klaren Struktur. Anfangs sehr fokussiert auf grünem Apfel und Zitrone kommen mit Zeit und Luftkontakt immer mehr Noten wie Orange und Mandarine sowie ein Hauch Quitte durch. Die Säure lässt ihn lebendig und erfrischend wirken, ohne ihm seine leichte Exotik zu nehmen. Ein toller Wein zu den Austern, die hier ein paar Meter weiter aus dem Meer gezogen werden.

Mein Liebling aber war tatsächlich ein Grauburgunder. Wer mich kennt, würde diesen Satz nie von mir erwarten. Ich bin nicht gerade bekannt für meine Liebe zu dieser Rebsorte. Der Pinot Gris Reserva 2018 allerdings war für mich Sieger des Line-ups. Aus einer Selektion der reifsten Trauben gemacht, bekommt der Wein etwas mehr Zeit, bis er in die Flasche kommt. Vor dem Pressen lässt man ihn 24 Stunden mazerieren und auch bis zum Füllen darf er ein halbes Jahr länger reifen. Das gibt ihm eine hohe Komplexität und eleganten Schmelz, untermalt mit präsenter Frucht. Kaum zu glauben, da musste ich wirklich nach Holland fahren, um einen Grauburgunder zu finden, der mir seit langem mal wieder schmeckt.





Nils Lackner ist Sommelier und Wein-Dozent und steht für Proben und Events bereit: nl@nilslackner.com, Tel. 0152-28759836