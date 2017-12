Preisverleihung an Sylt : „Forschung benötigt Zeit und Mühe“

vergrößern 1 von 2 Foto: Dethloff 1 von 2

Seit 57 Jahren wird für die Bewahrung des Sylter Brauchstums der C.P.Hansen-Preis verliehen. C.P.Hansen war ein bekannter Sylter Chronist, Heimatforscher und Künstler im 19. Jahrhundert. In diesem Jahr beschloss das Kuratorium einstimmig, Elisabeth Westmores langjährige Forschungsarbeit um die Genealogie und Sozialgeschichte der Insel Sylt mit dem höchsten Kulturpreis der Sylter Gemeinden zu würdigen. Die Feierstunde im Muasem Hüs zog gestern trotz widriger Wetterverhältnisse zahlreiche Gäste an, zu denen unter anderem Staatssekretär Ingbert Liebing, Kreispräsident Heinz Maurus und Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt, gehörten. Letzterem gebührte die Ehre, den Preis zu übergeben. Zur Einstimmung spielte das Orchester der Westerländer Musikschule unter der Leitung von Norbert Scheewe, dann folgte eine herzliche Begrüßung durch Klaus Mungard (Sölring) und Maren Jessen (Deutsch) vom C.P.Hansen Kuratorium, bevor Maren Jessen die Laudatio auf die Preisträgerin hielt. „Die Historikerin Elisabeth Westmore gehört wohl zur letzten Sylter Generation, der eine friesische Kindheit in dörflicher Obhut vergönnt war“, betonte sie. „Ihre Eltern Pastor Hans Ingwers und seine Frau Meta führten ein ein offenes Haus, man kannte sich untereinander in den alten Sylter Familien. Elisabeths Mutter erklärte häufig die Verwandtschaftsverhältnisse zu diesen Personen. Wenn man in der zwölften Generation auf der Insel lebt, weiß man einiges zu berichten. So entstand bei ihrer Tochter bald ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit zur Sylter Kultur und Geschichte. Sie absolvierte eine Buchhändlerlehre in Westerland und studierte später Geschichte und Germanistik in Berlin, in den Semesterferien fand man sie häufig im Sylter Archiv. Sie beschäftigte sich zunächst mit dem eigenen Stammbaum, kam zu der Erkenntnis, dass alle Sylter Familien durch Nebenlinien miteinander verwandt sind und tauchte mehr und mehr ein in die Erforschung der Sylter Sozialgeschichte. Ihre Ergebnisse veröffentlichte sie stets: „Sonst ist es totes Wissen.“ Es erfolgte ein Datenaustausch weltweit, Menschen mit Sylter Wurzeln wollten ihre Familiengeschichte erfahren. Elisabeth Westmores Publikationen sind ein wertvoller Beitrag zur Sozialgeschichte der Insel Sylt und eine Plattform für weitere Forschungen.“

Nach der offiziellen Auszeichnung für ihr Lebenswerk übernahm die Preisträgerin das Wort. Unterhaltsam berichtete sie von berührenden Schicksalen alter Sylter Familien und betonte, man solle nicht allen Geschichtslegenden glauben, die Quellen würde oft etwas anderes sagen. Leider würde heute vieles mit gestrickter Nadel geschrieben, Forschung benötige aber Zeit und Mühe. Es folgte ein Vortrag von Jon Hardon Hansen und Grußworte von Gastrednern- Karen Paulsen (für die Listlandeigentümer), Inge Gieppner- Carstensen, Thomas Steensen (Direktor des Nordfriisk Institut), Lütje Thaysen und Peter Schnittgard (Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt). Letzterer betonte: „Man könnte es heute auch den Sylter Friesengipfel nennen. Und eines wurde hier wieder sehr deutlich: Wir leben im Heute, doch es lohnt sich doch immer, in die Vergangenheit zurück zu blicken.“