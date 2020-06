Anschluss fürs Elektroauto : Förderprogramm für E-Mobilität

Sylter Energieversorger weist auf Zuschüsse für Wallboxen in der heimischen Garage hin.

23. Juni 2020, 12:30 Uhr

Westerland | Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – denn Schnelligkeit wird belohnt: Das Land Schleswig-Holstein hat ein Förderprogramm aufgelegt, von dem auch umweltbewusste E-Mobilisten auf Sylt profitieren können, teilte die Energieversorgung Sylt (EVS) mit. Denn unter anderem bezu-schusst das Land auch die Errichtung von Ladepunkten – so genannten Wallboxen – zum Aufladen von Elektrofahrzeugen.

Das zunächst 1,6 Millionen Euro umfassende Förderprogramm richtet sich gezielt an Privatpersonen. Der Zuschuss beträgt in der Regel 400 Euro für die Wallbox und weitere 400 Euro für die Installations- und Anschlusskosten sowie für die Herstellung oder Erweiterung des Netzanschlusses. Beim Antrag der Förderung müssen Interessenten einen Kaufbeleg oder Auftragsbestätigung der Wallbox einreichen. Die Wallbox muss über eine Ladeleistung von mindestens 11 bis zu 22 Kilowatt verfügen.

„Wallboxen sind auf Sylt nicht nur im gewerblichen, sondern auch im privaten Bereichen immer mehr gefragt“, erklärte Martin Scharffetter von der EVS-Vertriebsabteilung. „Rund um die Uhr kann der Akku des eigenen Elektroautos mit unseren kompakten Wallboxen in der Garage, am Carport oder Stellplatz aufgeladen werden. Das ist komfortabel und schont die Umwelt.“ Der Sylter Energieversorger bietet sowohl die Montage als auch die regelmäßige Wartung an.

Die nächste öffentliche E-Tankstelle ist auf Sylt bereits heute nie weit entfernt, insgesamt zehn EVS-Stationen mit 20 Ladepunkten sind über die Insel verteilt. Der Inselvorteil der kurzen Strecken bietet für die ökologisch-nachhaltige E-Mobilität alle Möglichkeiten, das herkömmliche Auto ohne Einschränkung zu ersetzen.

Alle Infos zur aktuellen Landesförderung und zu den Ladelösungen der EVS gibt es auf der EVS-Homepage unter www.energieversorgung-sylt.de/mobilitaet/e-mobilitaet. Bei Fragen gibt auch der Kundenservice der EVS unter der Rufnummer 04651 925925 oder unter der Mailadresse kundenservice@energieversorgung-sylt.de Auskünfte.