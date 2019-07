Flugboom und Flugscham

von Michael Stitz

19. Juli 2019, 19:55 Uhr

Als empfindsamer Zeitgenosse muss man höllisch aufpassen, dass man nicht plötzlich ins moralische Abseits gerät.

Sich einfach darüber zu freuen, dass sich die Flugverbindungen von und nach Sylt gut entwickeln, kann einen schnell verdächtig machen.

Greta hat nämlich beschlossen, nicht mehr zu fliegen – jedenfalls nicht mehr so oft. Da die stilbildende Schwedin ihre Position nicht nur zu vertreten, sondern auch die Klaviatur des Selbst-Marketings beeindruckend nachhaltig zu spielen weiß, liefert sie (oder ihr cleveres Umfeld) gleich den Begriff zur Haltung: „Flygskam“, also Flugscham. Wer fliegt, sollte sich was schämen.

Was waren das noch für Zeiten, als wir glauben durften, dass über den Wolken die Freiheit wohl grenzenlos sei? Wer Flugangst hatte, ließ sich therapieren, um das Gefühl der Freiheit oder doch zumindest den Nutzen der schnellen Verbindung erleben zu können.

Demnächst werden wahrscheinlich Flugscham-Therapien angeboten. Erfolgreich abgeschlossen sind die dann, wenn allein die Erwähnung von Begriffen wie Flieger, Bordcard, Tower, Airline oder Ähnliches schwere Übelkeit und Schweißausbrüche provozieren. So befreit von dem Wunsch zu fliegen, dürfen die Geheilten dann die neuen Spezialangebote der Bahn buchen. In Richtung Sylt werden dabei ein paar Goodies versprochen. So ließen sich doch im Sinne der Nachhaltigkeit alte Dieselloks als sinnliche Erfahrung verkaufen, überraschende Stopps und Ausfälle auf der Strecke oder erzwungene Umstiege auf den Bahnersatzverkehr als kommunikative Erlebnistour anbieten.

Nach mehrstündiger Verspätung wäre dann nicht Ärger das vorherrschende Gefühl, sondern die tiefe Überzeugung sich moralisch korrekt verhalten zu haben.