Werbung : Flüsterleiser Inselflitzer

Das smart Cabrio mit Elektromotor und Sylter Spezialitäten gibt es auf der Internetplattform Mercedes me Explore Sylt.

27. August 2019, 17:56 Uhr

Westerland | Grün leuchtet das „Ready“-Zeichen auf, ein leichter Druck aufs Gaspedal, und schon setzt sich der Kleine in Bewegung. Schnell noch zwei Knopfdrucke auf die Verdecktaste – dann steht der großen Freiheit auf vier Rädern nichts mehr im Weg. Cabrio fahren inmitten der Sylter Landschaft ist ein besonderes Lebensgefühl, und das gilt ganz besonders für den batteriebetriebenen Openair-smart.

Ein Erlebnis, das mit 65 Euro in der Preisliste von „Mercedes me Explore Sylt“ steht. Dafür kann man das „smart EQ Fortwo Cabrio“ für 24 Stunden im E-Mobility-Center neben der Sylter Welle in Westerland und in Rantum am Campingplatz mieten, alle gefahrenen Kilometer inklusive.

Wer schon einmal Smart gefahren ist, kommt mit der elektrischen Variante schnell klar. Die Sitzposition lässt sich gut einstellen und eignet sich auch für großgewachsene Fahrer. Ein kleines Rundinstrument links vom Lenkrad zeigt den Ladezustand der Batterie an, die Reichweite liegt voll aufgeladen bei 150 Kilometern. Der 81 PS starke Antrieb bringt den Zweisitzer in 11,5 Sekunden auf Tempo 100. Die Schaltung auf P, Bremse treten, Zündschlüssel umdrehen – ein Piep quittiert die Fahrbereitschaft des Flitzers, ein Motorgrollen gibt es ja nicht. Genauso wenig wie eine Getriebeschaltung – der Elektro-smart hat nur zwei Gänge – einen nach vorne und einen nach hinten. Bei 130 Stundenkilometern wird dem Vortrieb ein elektronisches Ende bereitet. Die Stellplatzsuche ist mit dem nur 2,70 Meter langen Auto schnell bewältigt. Und bei dem kleinen Wendekreis von 7,30 Meter hat man das Gefühl, der Smart würde auf der Stelle drehen. Praktisch ist es auch, dass Autos mit dem E auf dem Kennzeichen in der Gemeinde Sylt eine Stunde kostenlos parken dürfen.

Das Verdeck kennt zwei Schaltstufen: In der ersten Stufe öffnet sich nur das waagerechte Faltdach, ähnlich wie bei einem Schiebedach. In der zweiten Stufe fällt auch der letzte Teil des Faltdachs mit der Heckscheibe auf den Heckdeckel herab. Das klappt sogar bei schneller Fahrt. Jetzt kann man noch aussteigen und die Holme über den Türen herausnehmen, doch bei dem wechselhaften Wetter dieser Tage verzichten wir darauf gern.

Fahren mit dem smart EQ macht einfach Spaß. Motor und Fahrwerk des Zweisitzers passen bestens zusammen, die 96 Lithium-Ionen-Zellen sorgen für einen tiefen Schwerpunkt (Leergewicht: 1010kg), der smart liegt satt in der Kurve. Ein Elektroauto für den perfekten Tag auf der Insel – dafür ist der smart EQ genau das richtige Auto.

Aber die digitale Plattform Mercedes me Explore Sylt hat noch mehr zu bieten als Elektroautos, E-Bikes und Elektroroller. Für jede Buchung eines E-Fahrzeugs erhalten die Kunden Explore-Punkte, die bei Sylter Partnerunternehmen eingelöst werden können: Ob eine Wellnessbehandlung im Syltness-Center, der Strandkorb mit Sundowner in der ersten Reihe, das Greenfee im Golfclub, Schnupperkurse im Kitesurfen oder die All-Day-Flat für Surfmaterial – die Explore-Punkte öffnen die Tür für entspannte oder sportliche Entdeckungen auf Sylt. Für das leibliche Wohl sorgen die Gastronomie-Partner. Ob Sansibar, Gosch, Strandoase, S-Point oder Beachhouse – exklusive kulinarische Angebote stehen den Kunden von Explore in Verbindung mit einer Mobilitätsbuchung zur Verfügung.



