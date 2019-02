Willkommen Zuhause : FlieWaTüüt auf Sylt gelandet

Das Kultgefährt aus dem Kinderbuchklassiker von Boy Lornsen wird zum Dauerexponat im Wenningstedter Haus am Kliff.

27. Februar 2019, 17:15 Uhr

Wenningstedt | Ein paar mal muss der Lkw rangieren, bevor er in der engen Strandstraße vor dem Gebäude des Wenningstedter Tourismus-Service halten und seine wertvolle Fracht entladen kann.

„Ja wo ist es denn?“ – „Ah da hinten!“ – gespannt schauten die anwesenden Erwachsenen in den Frachtraum des Lkws und wirkten plötzlich aufgeregt wie Kinder. Wenig späterstand es tatsächlich vor ihnen: Das berühmte FlieWaTüüt.

Das FlieWaTüüt ist die fiktive Erfindung aus dem 1967 erschienenen Kinderbuchklassiker „Robbi, Tobbi und das FlieWaTüüt“ vom Sylter Autor Boy Lornsen. Es handelt sich dabei um ein Gefährt, dass sowohl fliegen (Flie), als auch auf dem Wasser schwimmen (Wa) und wie ein Auto fahren kann (Tüüt). Als Treibstoff für das gute Stück dient in der Geschichte Himbeersaft und damit schaffen Tobbi und sein Roboterfreund Robbi es sogar bis an den Nordpol.

An das besondere Exponat kam der Wenningstedter Tourismus-Service über die Sylt Marketing Gesellschaft (SMG) und insbesondere über deren Geschäftsführer Moritz Luft. Dieser stieß bei der Suche nach Themen für die Familienwochen auf Sylt auf das FlieWaTüüt. „Als die SMG auf das für die Neuverfilmung angefertigte Modell stieß und nach einem Käufer auf der Insel suchte, haben wir sofort gerne zugesagt, um es dauerhaft nach Sylt zu holen“, berichtet Henning Sieverts, Geschäftsführer vom Tourismus-Service Wenningstedt-Braderup (TSWB). 4000 Euro kostete die Requiste den TSWB, der dem kultigen Gefährt nun ein neues Zuhause schenkt. „Ich finde das so super! Das FlieWaTüüt wird dauerhaft hier im Foyer im Haus am Kliff stehen“, erklärt Elke Wenning, Veranstaltungsleiterin in Wenningstedt-Braderup, begeistert. Begehbar sei das Exponat allerdings nicht, dafür sei es zu empfindlich.

Doch bevor das FlieWaTüüt nun aber ganz in sein neues Heim einziehen darf, wird es zunächst einmal in die Werkstatt gebracht. Denn neben einem Kotflügel fehlt dem FlieWaTüüt noch das Wichtigste: Der Propeller. Dieser wird nun extra angefertigt, damit das Fahrzeug pünktlich zu den Familienwochen vom 11. bis zum 22. April in vollem Glanz erstrahlen kann.

Ab der ersten Juliwoche werden im Kursaal³ an zwei Abenden pro Woche Geschichten von und zu Boy Lornsen und dem FlieWaTüüt vorgelesen. Etwa 25 Minuten soll eine „Lesestunde“, die um 17.30 Uhr beginnt, dauern. „Für viele Kinder wird das FliewaTüüt und die Geschichte von Lornsen etwas Neues sein. Aber das ist das Schöne: Kinder lassen sich durch Geschichten begeistern“, sagt Elke Wenning, die „Robbi, Tobbi und das FlieWaTüüt bereits ihren eigenen Kindern vorgelesen hat.