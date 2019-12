Fleisch für anspruchsvolle Genießer

Die „Boucherie André Wittmann“ bereichert Sylt mit einem überzeugenden Gourmet-Fleisch-Sortiment

13. Dezember 2019, 17:11 Uhr

Tinnum | Klein, aber fein - ist das erste, was einem einfällt, wenn man die Boucherie André Wittmann betritt. In dem Tinnumer Gebäudekomplex neben der Aral-Tankstelle an der Keitumer Landstraße, da, wo auch der quirlige Feinkostladen Fuchs und gleich nebenan Fisch Blum genussfreudige Kunden bedienen, wurde eine kleine Ladenfläche für André Wittmann frei gemacht, die sich in eine sehr ansprechende Fleischerei verwandelt hat.

Mit viel Holz, gedeckten Farben, einem imposanten Glastresen, einer kleinen Sitzbank und zwei großen Tafelflächen über dem Tresen entsteht hier ein Wohlfühlen-Ambiente, das zum Verweilen und gezieltem Einkaufen anregt. Hinter dem Tresen steht der Namensgeber der Boucherie persönlich. André Wittmann ist vielen Syltern als Fachmann in Sachen Fleisch bekannt, gilt bei den Kennern als Spezialist für fleischige Gourmet-Ware. Seinen Schritt in die Selbstständigkeit verdankt er einem anderen Experten: Albert Oppenheim. Der gebürtige Holländer betreibt seit einigen Jahrzehnten sehr erfolgreich einen internationalen Fleischhandel, der die Gastronomie und den Einzelhandel beliefert.

Seit gut einem Jahr lebt Albert Oppenheim mit seiner Frau Birgit und Tochter Vanessa auf Sylt, „der Insel, der wir seit vielen Jahren leidenschaftlich verbunden sind“. Seine AB-Oppenheim GmbH ist quasi ein Familienbetrieb, in dem Frau und Tochter sehr aktiv und in verantwortlichen Positionen tätig sind. Den Dreien kam vor einigen Monaten die Idee, auf Sylt ein ausgewähltes, hochwertiges und nachhaltiges Fleischangebot anzubieten - für die Gastronomie, aber auch für den Endverbraucher, „den Genießern, die auf der Suche nach Top-Qualitäten sind“. Oppenheim sieht sich als Händler in der Verantwortung, „sehr genau darauf zu achten, wie die Tiere gehalten, ernährt und letztlich geschlachtet werden. Auch wenn wir nicht unbedingt regionale Produkte anbieten, da wir die hier nicht in dem notwendigen Umfang und der geforderten Qualität bekommen, setzen wir hohe Maßstäbe von der Aufzucht der Tiere bis zu Präsentation der Fleischwaren“, umreißt Albert Oppenheim seine Haltung.

Als Glücksfall sehen die Oppenheims ihre Bekanntschaft mit André Wittmann, den sie für die Idee einer Boucherie auf Sylt begeistern konnten. „Bei der Suche nach einem geeigneten Standort dafür, sind wir hier in diesem Genuss-Komplex gelandet“, freut sich André Wittmann, der sich bei dem Projekt „sehr von meiner Frau Natalie unterstützt“ fühlte.

Gemeinsam mit Vanessa Oppenheim, die auch für den Markenauftritt der Boucherie verantwortlich ist, bildet Wittmann das auskunftsfreudige Experten-Team am gläsernen Fleischtresen. „Aus Erfahrung weiß ich, dass anspruchsvolle Kunden gern gut beraten werden wollen, wenn es um den Einkauf und die Verarbeitung von hochwertiger Fleisch- und Wurstware geht“. Wer André Wittmann erlebt, spürt schnell, welche Freude ihm der Umgang und die Beratung seiner Kunden machen. Dass die in der Boucherie auch noch einige Sansibar-Produkte einkaufen können, dürfte manchen zusätzlich ermuntern hier einzukaufen.