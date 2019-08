Flegelhaft

von ago

01. August 2019, 12:44 Uhr

Manchmal muss man sich ja fremdschämen. Gestern saßen meine Holde und ich im Bus. Am ZOB lästerten zwei Sylter über die bösen und blöden Touris, die alles aufhalten und nur dumme Fragen stellen. Da fragt man sich doch, ob diesen Herren eigentlich klar ist, womit wir auf dieser Ferieninsel unser Geld verdienen. Oder ob sie selbst nie in Urlaub fahren. Als eine junge Mutter die beiden Flegel freundlich fragte, ob sie ein Problem hätten, wurde sie noch angeblafft. Da wollte ich als alter Gentleman eigentlich eingreifen und den Frechdachsen mal erzählen, was ich als alter Sylter von solchem Benehmen halte. Da tippte mir meine Holde auf die Schulter: „Du, Corl, wir müssen jetzt aussteigen.“ Na, da haben die beiden aber nochmal Glück gehabt.