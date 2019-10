Fischbrötchen an Bord der Fähre

Auf der neuen „Römö-Express“ eröffnet im November der deutschlandweit erste Gosch an Bord eines Fährschiffes

Avatar_shz von Anja Werner

18. Oktober 2019, 14:14 Uhr

Sylt | Auf der „Römö-Express“, die ab 4. November als zusätzliche Syltfähre die Insel Sylt mit dem Festland anbindet (wir berichteten), wird ein Gosch Restaurant eröffnet.

„Wir freuen uns, mit Gosch an Bord unsere Gastronomie weiter aufzuwerten. Seit Jahrzehnten bereits wird Fisch der Marke mit dem Hummer mit der Syltfähre per Lastwagen auf die Insel transportiert. Nun endlich gibt es ihn auch bei uns an Bord“, teilte Tim Kunstmann, Geschäftsführer der Syltfähre mit. Gosch stehe für feinen Fisch und Sylter Lebensart und passe damit perfekt zur Syltfähre.



Garnelen und Fischbrötchen an Bord





Mit Jürgen Gosch holt sich die Syltfähre einen über die Grenzen hinaus bekannten Gastronom an Bord. Bereits an 27 Standorten in ganz Deutschland ist Gosch vertreten. Und mit der Syltfähre jetzt auch auf einem Fährschiff. „Jeden Tag sehe ich von der nördlichsten Fischbude aus die Syltfähre dort vorbeifahren. Von der Idee mit Gosch an Bord war ich sofort begeistert“, zeigt sich Geschäftsführer und Inhaber Jürgen Gosch erfreut.

Neben den klassischen Garnelen, Fischbrötchen und Thai-Nudeln wird es parallel weiterhin die Gerichte aus der Syltfähre-Speisekarte an Bord der „RömöExpress“ geben – wie etwa Currywurst. Auch die Passagiere der „SyltExpress“ dürfen sich künftig über eine Auswahl von Gosch-Produkten freuen. Auf beiden Syltfähren wird zudem ein Frühstück der Unternehmensgruppe Gosch angeboten, ein speziell für die Fähren entwickeltes Produkt.

Mit der „RömöExpress“ setzt die Syltfähre ab Montag, 4. November, rechtzeitig zu den Bauarbeiten auf dem Hindenburgdamm, zusammen mit der „SyltExpress“ zwei Autofähren ein, um dem Passagieraufkommen gerecht zu werden.

Aktuell befindet sich die „RömöExpress“ noch auf der Werft Tallinn Shipyard BLRT Group. Hier werden umfangreiche Arbeiten durchgeführt, um unter anderem das Schiff für die Hafenanlagen in Havneby und List auf Sylt anzupassen. Aber auch eine komplette Modernisierung des Passagierbereiches und der Einbau einer neuen Küche stehen auf der Liste.

Die Fähre kann bis zu 127 Fahrzeuge befördern, gut eineinhalb Mal so viel wie die bislang alleine auf der Linie verkehrende Fähre „SyltExpress“. „Wir freuen uns sehr, mit einer zusätzlichen Fähre, die Insel Sylt mit dem Festland noch besser anbinden zu können. Mit zwei Schiffen sind wir in der Lage, stündliche Abfahrten je Hafen anzubieten“, so Geschäftsführerin Birte Dettmers.

Das neue Schiff wurde wie die „SyltExpress“ auf der norwegischen Werft Fiskerstrand gebaut, Einsatzgebiet waren bislang die norwegischen Fjorde. „Die neue Syltfähre verfügt neben einem Dieselantrieb mit einem LNG Motor auch über eine sehr umweltfreundliche und moderne Antriebstechnik“, heißt es vom Fährunternehmen. Dieser verhilft der Fähre zu einer Reisegeschwindigkeit von bis zu 15 Knoten.



Neben Gosch noch anderen Service





Die Syltfähre bindet die Insel Sylt täglich und ganzjährig mit dem Festland an, denn die dänische Insel Rö mö ist bequem über einen kostenlosen Autodamm zu erreichen.

Neben der täglichen Inselversorgung befördert die Syltfähre Autos, Camper sowie Spezialtransporte aller Art. Für die Fahrgäste gibt es auf der rund 40-minütigen Überfahrt ein Restaurant mit guten Speisen zu moderaten Preisen. Ein Travel Value Shop lädt zudem zum Shoppen ein und auf den vier Freidecks können die Passagiere unter anderem in Strandkörben ganz entspannt die Überfahrt genießen.



Stellplätze auf der Syltfähre können bequem online unter www.syltfaehre.de aber auch telefonisch bestellt werden.