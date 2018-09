Kolumne "Strandgut" : Fifty Shades of Bonbonbunt

Redakteurin Julia Nieß schreibt in ihrer Kolumne über die Uniform im Sylter Herbst: Die Daunenjacke.

von Ralf Henningsen

28. September 2018, 10:19 Uhr

Es ist Herbst – und auf Sylt freuen sich wieder Tausende Männer und Frauen, dass sie sich endlich wieder in einen bunten Vogel verwandeln können – dank ihrer zitronengelben, granny-smith-grünen oder bum-bum-roten Daunenjacke. Jedes Jahr pünktlich zum Windsurf World Cup flattern sie in ihren gesteppten Flaumfedern wieder schnatternd Richtung Fressmeile. Es gibt wohl keinen anderen Ort, an dem mehr Gänse- und Entenfedern durch die Straßen und nicht über den Himmel getragen werden, als auf Sylt. Überrascht bin ich jedes Jahr aufs Neue von dem Mut zur Farbe. Denn auch für graue Mäuse ist der entscheidende Faktor beim Kauf des neuen Friesennerzes: Hauptsache bonbonbunt.

Die Steigerung zur Daunenjacke ist übrigens die Daunenweste - ein doch sehr widersprüchliches Kleidungsstück. Der Torso schwitzt wie in der Bio-Sauna während die Arme frieren müssen. Gerade mal zwei Tage im Jahr gibt es auf Sylt die optimalen Wetterbedingungen für eine Jacke ohne Ärmel. Ich weiß das, denn ich habe ich mir mal eine gekauft. Und laut Vorhersage ist heute endlich mal wieder einer der beiden optimalen Tage, sie zu tragen. Natürlich auf der Fressmeile vom Windsurf World Cup.