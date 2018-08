Veranstaltung : Feuerwehrfest in Hörnum

Am Sonnabend wird im Inselsüden gefeiert.

24. August 2018, 14:14 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Hörnum veranstaltet am heutigen Sonnabend, 25. August, von 14 bis 23 Uhr den Tag der offenen Tür. Auf die kleinen Gäste warten jede Menge Spiele. Für alle Kinder, die schon immer davon geträumt haben in einem Feuerwehrfahrzeug mitzufahren, werden wieder die beliebten Feuerwehrfahrten angeboten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Es gibt Popcorn, Zuckerwatte sowie Kaffee und Kuchen. Abends wird der Grill angeschmissen und bei Currywurst und Pommes schmeckt das Getränk nochmal so gut. Damit auch keine Wünsche mehr offen bleiben, gibt es leckere Scampis vom Grill.