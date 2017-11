List auf Sylt : Feuerwehr bezieht neue Wache

vergrößern 1 von 1 Foto: Benck 1 von 1

von Melanie Steur

erstellt am 24.Nov.2017 | 05:08 Uhr

Statt Klopfen und Hämmern, Musik aus dem Baustellenradio und umherlaufenden Handwerkern beherbergt Lists neue Feuerwehrwache seit Dienstagabend die fünf Einsatzfahrzeuge. Die Garderoben sind fein säuberlich eingerichtet: Jeder Helm, jede Jacke, jeder Gürtel hängt ordentlich an seinem neuen Platz. Ab sofort werden die Kameraden von der Listlandstraße aus zu ihren Einsätzen fahren. Dienstagabend allerdings hieß es erstmal: „Alle antreten zum Umzug.“ Ein letztes Mal trafen sich die Feuerwehrleute zum Dienst im 80 Jahre alten Gerätehaus in der Alten Dorfstraße. Wehmut gab es wenn, dann nur unterschwellig am Rande. Die Freude über die neue Wache überwog bei allen Beteiligten. „Es wurde echt Zeit“, betont Lists Wehrführer Matthias Stahl. Nach jahrelangen Diskussionen und der Suche nach einem geeigneten Standort wurde vor knapp einem Jahr mit dem Bau der neuen Wache begonnen – nach den Plänen des Husumer Architekturbüros Johannsen und Fuchs, die das baugleiche Hörnumer Gerätehaus entworfen hatten. Rund 1,8 Millionen Euro hat der 640 Quadratmeter große Neubau die Gemeinde gekostet. Notwendig geworden war der Umzug, weil die alte Wache dem heutigen Standard laut Feuerwehr-Unfallkasse nicht mehr gerecht wurde und hohe Sanierungskosten angefallen wären.

Umkleide- und Sanitärräume, eine Werkstatt, ein Dienstzimmer für den Wehrführer, einen Aufenthalts- und Schulungsraum mit angrenzender Küche, die Fahrzeughalle mit vier Toren und der so genannte Schwarzbereich – all das finden die Frauen und Männer der Lister Feuerwehr in der neuen Wache vor. Der Schwarzbereich dient der Gesundheit der Einsatzkräfte: Durch Rauch und Schadstoffe verunreinigte Kleidung wird dort ausgezogen, fachgerecht eingepackt und direkt zur Reinigung gegeben, so dass die Privatkleidung nicht kontaminiert wird. „Bisher haben wir uns in der Fahrzeughalle umgezogen. Eine Trennung von Einsatz- und Privatkleidung war nicht möglich“, erklärt Stahl. Ebenso wenig konnten die Feuerwehrleute nach den Einsätzen duschen gehen im Gerätehaus.

Kisten und Säcke in der Ecke des Aufenthaltsraums waren am späten Dienstagabend die letzten Überbleibsel vom Umzug. Auch die Küche war noch nicht endgültig eingerichtet. „Das wird alles werden“, ist sich Bürgermeister Ronald Benck sicher, der zum Gruppenfoto vor der neuen Wache kam. „Ich bin sehr froh, dass unsere Feuerwehr gut in ihren neuen Räumlichkeiten untergebracht ist und wünsche den Kameradinnen und Kameraden allzeit gute und gesunde Rückkehr von ihren Einsätzen.“ Nur wenige Stunden später gab es die erste Bewährungsprobe: ein Rauchmeldereinsatz ein paar Straßen weiter. Die Kameraden konnten aber wieder abziehen – Fehlalarm.





Seit einem halben Jahr gibt es einen Förderverein für die Lister Feuerwehr. Zweck ist es, Gelder zu generieren für notwendiges Material und sogar für ganz neue Einsatzwagen. Wer den Förderverein unterstützen oder der Wehr beitreten möchte, kann sich an Wehrführer Stahl wenden. E-Mail: foerderverein@ feuerwehr-list.de.