Feuer zerstört Wohnungen in Tinnum

Nach Brand in Tinnumer Reihenhäusern am Sonnabend, ist ein Großteil nicht mehr bewohnbar / Ein Feuerwehrmann leicht verletzt

Tinnum | Ein Feuer hat am Sonnabendmittag zwei Wohnungen in der Tinnumer Boy-Nielsen-Straße zerstört. Gebrannt hatte es zunächst im Wintergarten einer der insgesamt vier Hausscheiben im Reihenhaus, sagte der Tinnumer Ortswehrführer Siegfried Engel am Sonntag. Die Flammen seien schließlich auch auf weitere Teile des Hauses übergegangen. Die Bewohner waren nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach. Sie waren unter anderem einkaufen und bei der Arbeit. Ein Feuerwehrmann wurde während der Löscharbeiten leicht verletzt, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle-Nord in Harrislee sagte.

„Der Vorteil war wirklich, dass wir so schnell an der Brandstelle waren“, sagt Engel. Das Haus befindet sich direkt gegenüber der Wache der Freiwilligen Feuerwehr Tinnum. Dort fand ein Feuerwehr-Lehrgang statt, als das Feuer ausbrach. Teilnehmer bemerkten den Qualm und alarmierten die Rettungskräfte.

Als diese den Brandort erreichten, waren die Scheiben zum an den Wintergarten grenzenden Wohnbereich geplatzt. Das Feuer griff auf die Wohnungen sowie einen weiteren Wintergarten und das Dach über. „Wir mussten das Dach aufmachen, um die Glutnester zu löschen“, sagt Engel. Ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Haus konnte so demnach verhindert werden.

Zwei Wohnungen wurden aber dennoch „komplett verwüstet“. Die Bewohner sind bei Freunden und Familie untergekommen. Die am weitesten vom Brandherd entfernte Wohnung, die an Urlauber vermietet wird, blieb unversehrt.

38 Löschkräfte aus Tinnum waren rund zweieinhalb Stunden im Einsatz, bis das letzte Glutnest gelöscht war. Die Straße war während der Arbeiten zeitweise voll gesperrt.

Warum es in dem Wintergarten gebrannt hatte, ist noch nicht bekannt. Am Montag wollen Experten von der Kriminalpolizei den Brandort untersuchen. Zur Höhe des Sachschadens konnte am Wochenende zunächst keine Angaben gemacht werden.