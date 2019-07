Einsatz auf Sylt : Feuer in Westerländer Weinlager

In der Lagerhalle eines Weinhändlers brannten Kartons.

von Ralf Henningsen

28. Juli 2019, 13:08 Uhr

Westerland | Die Feuerwehren von Westerland und Wenningstedt mussten gestern Mittag um 10.48 Uhr zu einem Brand in der Bismarckstraße 5a ausrücken. In der ca. 70 Quadratmeter großen Lagerhalle eines Weinhändlers hinter einer Pizzeria brannten Kartonagen. Um 12.24 Uhr meldete die Wehrführung, dass das Feuer unter Kontrolle ist. Zahlreiche Passanten beobachteten das Geschehen am Rande der Westerländer Fußgängerzone. Im Einsatz waren beide Löschzüge der Westerländer Feuerwehr, die Feuerwehr Wenningstedt und die Schnelleinsatzgruppe (SEG) der Feuerwehr Westerland zur Betreuung der Einsatzkräfte, berichtete die Leitstelle Harrislee. Zur Brandursache machte die Polizei noch keine Angaben