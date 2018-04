Feuerwehr im Einsatz : Feuer in Westerländer Hochhaus

Ein Bewohner kam zur Untersuchung in die Nordseeklinik

von Ralf Henningsen

02. April 2018, 20:04 Uhr

Schreck in der Morgenstunde für die Bewohner des Hochhauses in der Westerländer Waldstraße 2 (Foto). Gestern um 5.52 Uhr erreichte die Feuerwehr-Leitstelle die Nachricht, dass es in der Wohnanlage brennt. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Westerland, von DRK und Polizei hatten den Unglücks-Herd schnell ermittelt: In der Küche brannte eine Pfanne mit einem Stück Fleisch. Der Besitzer der Wohnung wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur Untersuchung in die Nordseeklinik gebracht. Der Sachschaden war nach Angaben der Einsatzleitstelle gering, die Wohnung war nach gründlicher Belüftung wieder nutzbar.

Bereits am Abend des Gründonnerstags sorgte ein weiterer Einsatz der Westerländer Wehr für viel Aufmerksamkeit: In der Friedrichstraße 16, gegenüber der Gosch-Baustelle, war Rauchentwicklung gemeldet worden. Die Feuerwehr hatte die Situation schnell unter Kontrolle. Als Ursache wird ein Kurzschluss im Sicherungskasten im Flur des Geschäftshauses vermutet.