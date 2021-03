Sylt : Feuer im Westerländer Fischerweg

Am Freitagabend musste die Feuerwehr zu einem größeren Einsatz in den Fischerweg ausrücken.

Sylt | Mit großem Aufgebot waren Feuerwehr und Rettungsdienst am Freitagabend gegen 22 Uhr im Fischerweg in Westerland im Einsatz. Nach Informationen der Leitstelle war dort ein Haus in Brand geraten. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Die Straße wurde am Freitagabend voll gesperrt. Nähere Details konnte die Leitstelle noch nicht nennen. Weitere Inf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.