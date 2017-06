Integration von Flüchtlingen : „Festmachen“ geht in zweite Runde

vergrößern 1 von 1 Foto: Dehoga Sylt 1 von 1

Das deutschlandweit beachtete Leuchtturmprojekt „Festmachen auf Sylt“ zur Qualifizierung von Flüchtlingen für Tätigkeiten in der Gastronomie und Hotellerie geht in die zweite Runde. Nachdem im Mai insgesamt 16 Teilnehmer der ersten Phase ihre Verträge feierlich überreicht bekamen und im September ihre dreijährige Berufsausbildung beginnen werden, wird das Programm mit dem Ziel der Integration geflüchteter Menschen fortgesetzt: Noch bis zum 16. Juli 2017 können sich wieder Interessierte für die Berufsausbildung im Gastro- oder Hotelbereich bewerben.

Wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme an „Festmachen auf Sylt“ ist allerdings das Erlernen der deutschen Sprache. Ohne die Sprachkursförderung der Gemeinde Sylt wäre die Umsetzung des Programms jedoch nicht möglich gewesen, betonen die drei Initiatoren Claas-Erik Johannsen (Dehoga Sylt), Catharina Nies (IHK Flensburg) und Danica Jansen (Integrationshilfe Sylt) in einem Schreiben an Verwaltung und Politik, den sie vergangenen Montag den Mitgliedern des Sozialausschusses erläuterten.

„Vorausgesetzt, Sie unterstützen uns weiter, würde ‚Festmachen auf Sylt‘ mit den Erfahrungen der letzten neun Monate im Rücken gerne weiterhin zu der Integration Geflüchteter auf der Insel beitragen und dem Fachkräftemangel im Hotel- und Gaststättengewerbe ein nachhaltiges Konzept entgegensetzen“, heißt es in dem Antrag. Um das Projekt sowohl in diesem Jahr als auch 2018 weiterführen zu können, wäre es wünschenswert, wenn die Gemeinde Sylt für 2017 4500 Euro und für das kommende Jahr 17 040 Euro für die Bezahlung einer Sprachhonorarkraft bereitstellt.

Zusätzlich Kosten wie Unterrichtsmaterial und Raumkosten müssten über Dritte gefördert oder von ihnen beantragt werden. Eine Übernahme der Finanzierung für 2017 sei über die Haushaltsstelle „Sprachkosten Asylbewerber“ möglich und könnte dadurch refinanziert werden. Die Kosten für das Jahr 2018 müssten in die Haushaltsberatungen einfließen und entsprechend beschlossen werden.

„Um sprachlich am Berufsschulunterricht während der Ausbildung teilnehmen zu können, ist als Minimum ein Sprachniveau B1 notwendig“, erläuterte Catharina Nies, Referentin für Flüchtlingsfragen der IHK Flensburg. „Wir streben im Idealfall für ein erfolgreiches Durchlaufen der gemeinsamen Ausbildung mit Muttersprachlern das Sprachniveau B2 an. Dieses sportliche Ziel setzten wir uns bis Ende August 2018.“

Grundsätzlich sei es das Ziel, das „Festmachen-Konzept“ in der zweiten Runde weiter zu optimieren. Zum einen werden die Praktikumsphasen zeitlich vorgezogen und zusammen mit den „Festmachen“-Partnerbetrieben vorbereitet. „Davon erhoffen wir uns eine erhöhte Matching-Quote zwischen Ausbildungsbetrieb und Geflüchteten zu einem früheren Zeitpunkt und einen Abbau komplexer Nachsteuerungen im Einzelfallmanagement“, so Catharina Nies. In Planung wäre außerdem eine früherer Programmstart Anfang September 2017. In der neuen zweiten Runde sei es das Ziel, mit einem vorgeschalteten Intensiv-Deutschkurs vor der fachlichen Vorbereitungsphase einzusetzen, um den Erwerb der Deutschsprachkompetenz vor dem Einstieg in die betriebliche Einstiegsqualifizierung zu steigern und Teilnehmenden, die langsamer lernen, mehr Zeit einzuräumen, um erfolgreich zum Ziel zu kommen. Nach einer Sprachstandserhebung und dem Abschluss der Qualifizierungsphase im August 2018 beginnt dann die eigentliche Ausbildung.

Bevor die Ausschussmitglieder letztendlich einstimmig ihr Okay zum Antrag auf Finanzierung der Sprachkurse des Programms „Festmachen auf Sylt“ aus dem Gemeindehaushalt gaben, wollten sie jedoch wissen, in wie weit sich denn die Privatwirtschaft – also Hotels und Gastrobetriebe der Insel – beteiligen. Claas-Erik Johannsen erklärte, die Bearbeitung des Einzelfallmanagements würde künftig mit zirka 5000 Euro jährlich unterstützt. Darüberhinaus würden die Betriebe Unterkünfte für die Auszubildenden bereitstellen, so der der 1. Vorsitzende des Dehoga-Bezirksverbands Sylt. Und: „Wir zahlen eine Ausbildungsvergütung bereits während der halbjährigen Eingliederungsphase, wenn der Auszubildende noch nicht jeden Tag im Betrieb ist.“



Weitere Infos zur zweiten Runde von „Festmachen auf Sylt" sowie die Bewerbungsunterlagen gibt es auf www.ihk-sh.de/festmachen-auf-sylt.





von Pierre Boom

erstellt am 23.Jun.2017 | 05:46 Uhr