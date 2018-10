Familienwochen auf Sylt : Ferienprogramm für die ganze Familie

Über 50 Veranstaltungen für Kinder, Eltern und Großeltern bieten von 8. bis 26. Oktober eine bunte Vielfalt überall auf der Insel

von sr

04. Oktober 2018

Der Herbst ist da und damit auch wieder die erfolgreichen Familienwochen der Sylt Marketing GmbH (SMG). Zahlreiche Veranstaltungen für Kinder, Eltern und Familien bieten vom 8. bis zum 26. Oktober ein buntes Programm überall auf der Insel. Eröffnet wird der bunte Programmreigen aber bereits am Sonntag, 7. Oktober, mit der Lego-Fanausstellung im Alten Kursaal in Westerland. Die „Stein Hanse“ präsentiert sechs Tage lang jeweils von 11 bis 17 Uhr (12. Oktober nur bis 16 Uhr) zahlreiche Bau- und Kunstwerke aus den berühmten Kunststoff-Bauteinen. Ganze Städte, Landschaften und Inseln wurden detailgetreu nachgebaut und lassen das Herz eines jeden kleinen und großen Bauherren höher schlagen. Der Eintritt kostet für Kinder 1,50 Euro, für Erwachsene 2,50 Euro.

Toll wird sicher auch am Montag, 8. Oktober, die Lesung des Kinderbuchautoren und Musikers Wolfram Eicke in den Naturgewalten List. In Kampen haben sich gleich sechs Gastronomiebetriebe zusammengetan und bieten jeden Tag für Kinder nicht nur einen Blick hinter die Kulissen, sondern auch das Mitkochen an. Aktiv werden kann man auch bei vielen Workshops: vom Eis selbst machen in der Eisschule von Jens Lund in Hörnum über das Basteln von Schnullerketten und Beißringen bis hin zu einem Wildniskurs mit Matthias Poppek.

„Da wir bewusst keine festen Pauschalen gebündelt haben, kann jede Familie nach individuellen Interessen ihren ganz eigenen Familienwochen-Kalender zusammenstellen“, erläutert SMG-Geschäftsführer Moritz Luft. Dazu gehört auch, dass ein Teil der Einnahmen gespendet wird. In diesem Jahr unterstützen die Familienwochen das Projekt „Schmerzfrei lernen“ der Lebenshilfe Sylt .

Weitere 50 Veranstaltungen sorgen wahlweise für Sport und Spaß, fördern die Kreativität, wecken die Entdeckerlust oder stehen für Genuss und Lifestyle. Kreativ wird es beispielsweise beim Fotografie-Kurs mit Gernot Westendorf oder beim Designer-Workshop in der Villa Kunterbunt. Tara Beck zeigt, wie Linoldruck geht und das Team von Art Wave zeigt, wie aus Muscheln und anderen Fundstücken vom Strand Schmuckstücke entstehen. ,Wer wie Arielle die Meerjungfrau oder wie ein Hai mit spitzer Rückenflosse durchs Wasser gleiten möchte, der ist bei den gleichnamigen Kursen in der Sylter Welle genau richtig. Bei der Wattwanderung mit der Schutzstation Wattenmeer ist man dem Wattwurm auf der Spur und bei der Morsumer Puken-Rallye bekommt man vielleicht sogar einen der scheuen aber freundlichen Sylter Hausgeister zu Gesicht.

Die Familienwochen Sylt enden am 26. Oktober mit einem Paukenschlag – nämlich mit dem „Jim Knopf-Musical“. Spätestens dann, wenn Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer auf ihrer dampfenden Lokomotive Emma in den Alten Kursaal einfahren, wird ganz Sylt zu einer Insel mit zwei Bergen. Das Musical beginnt um 15 Uhr, Karten kosten 19.90 Euro für Kinder bis 12 Jahre und 26,90 Euro für Erwachsene.

Detaillierte Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es in dem Programmheft „Familienwochen Sylt“, das bei der SMG telefonisch unter 04651-82020 oder per E-Mail an info@sylt.de angefordert werden kann und das zudem auf www.sylt.de/familienwochen zum Download bereit liegt.