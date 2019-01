Konzert auf Sylt : Feingefühl und emotionale Intensität

Neujahrskonzert im Kontorhaus: Pianist Ben Kim und Violinist Niek Baar gastieren am Sonntag in Keitum.

04. Januar 2019, 18:18 Uhr

Sylt | Der US-amerikanische Pianist Ben Kim ist ein Ausnahmetalent im internationalen Maßstab. Den Ruf als ein Musiker von ungewöhnlicher Reife und Integrität verdankt er seinen Interpretationen, die von großem stilistischem Feingefühl und emotionaler Intensität zeugen. Sein Debüt auf Sylt hatte Ben Kim bereits im Februar 2018. Dank einer Kooperation des Keitumer Kontors mit dem Rheingau-Musik-Festival gastierte Ben Kim als Preisträger des Förderpreises des Nachwuchswettbewerbes im Kontorhaus.

In ihrer Begründung zur jährlichen Wahl des Preisträgers urteilte die Jury: „Seine brillante Technik und sein unglaubliches Gespür für interpretatorische Feinheiten sind eine Selbstverständlichkeit. Dass er aber seine Inspiration auf hochalpinen Klettertouren findet oder aus dem ganz normalen Leben schöpft, macht ihn zu einer der wohltuendsten Ausnahmeerscheinungen unter den Pianisten seiner Generation.

Am Sonntag, dem 6. Januar, um 17 Uhr wird Ben Kim nunmehr das zweite Mal im Kontorhaus Keitum zu hören sein. Begleitet wird er dabei von dem niederländischen Violinisten Niek Baar.

Ben Kim, 1983 geboren, wuchs in Oregon auf, wo er im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspiel bei Dorothy Fahlmann begann. Sein Studium am Peabody Conservatory in Baltimore schloss er im Alter von 20 Jahren als Schüler des legendären Pianisten Leon Fleisher ab. Fleisher erkannte das „enorme Potenzial für eine Weltkarriere“. Neben Yong Hi Moon wurde er zu Ben Kims Mentor und sie nahmen ihn in die Hochbegabtenförderung „Artist Diploma Programs“ auf. Für Ben Kim folgten zahlreiche erfolgreiche Wettbewerbe und die Teilnahme an Meisterkursen. Ins Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit rückte Ben Kim dann 2006, als er den ARD-Musikwettbewerb in München gewann. Kim konzertiert regelmäßig in den USA, Europa und Asien. 2009 feierte er sein Debüt in Carnegie Hall mit den Olympus Chamber Players, 2010 debütierte er in Suntory Hall in Tokio. Weitere wichtige Debüts folgten – etwa in der Berliner Philharmonie, der Liederhalle Stuttgart sowie dem Leipziger Gewandhaus. Stets erntet Ben Kim mit seinen Auftritten großes Lob. Gefeiert wird er von Publikum und Kritik für seine charismatische Bühnenpräsenz, die Wärme und Reife seines Spiels. Er gilt als einer der herausragenden Pianisten seiner Generation.

Niek Baar, geboren 1991 in Rotterdam, begann mit acht Jahren Geige zu spielen. Am Königlichen Konservatorium in Den Haag wurde er von Mireille van der Wart unterrichtet. 2012 erhielt Niek Baar sein Bachelor-Diplom und im Juli 2016 schloss er sein Masterstudium am Berliner Konservatorium „Hanns Eisler“ mit der höchstmöglichen Punktzahl ab.

Niek Baar ist Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Wettbewerbe, unter anderem gewann er 2015 in den Niederlanden den „Kersjesprijs“ – einen Preis, der an junge talentierte Streicher vergeben wird.

Auf Sylt werden beide Ausnahmemusiker als kongeniale Partner die Bühne im Kontorhaus Keitum betreten. Ausgesuchte Kompositionen für Klavier und Violine stehen auf dem Programm – unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann und Edvard Grieg.

Man darf also gespannt sein auf einen außergewöhnlichen Konzertnachmittag in den schönen Räumen des Kontorhauses in den Keitumer Wiesen. Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Der Einlass beginnt ab 16 Uhr mit einem Tee- und Sektempfang im Teeraum des Kontors.



