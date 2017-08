Kunst auf Sylt : Fantastische Blätter und einige Überraschungen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Bedeutung von Emil Nolde für die Kunstgeschichte ist unzweifelhaft und hoch. Die Beliebtheit seiner Bilder scheint immer weiter zu wachsen – ihre Werte auch. Da wundert es nicht, dass eine Nolde-Ausstellung wie sie am Donnerstag in der Galerie Herold in Kampen eröffnet wurde, so viele Gäste zieht, dass alle Innen- und Außenplätze rund um das „Haus Meeresruh“ dicht besetzt waren. Mancher mag sich gewundert haben, dass es Rainer Herold gelungen ist, eine Nolde-Ausstellung zu präsentieren, die Arbeiten des Künstlers zeigen kann, die knapp und zutreffen mit „großartig“ zu beschreiben sind.

Da brauchte sich der Galerist auch noch zu scheuen, den vielleicht wichtigsten Nolde-Experten, den langjährigen Direktor der Nolde Stiftung Seebüll, Manfred Reuther als Gastredner zur Eröffnung der Ausstellung einzuladen. Reuther hatte sich auch bereit erklärt, die Betrachtungen zu Werk und Leben Noldes als Beitrag zu dem sehr hochwertigen und aufwendig produzierten Katalog der Ausstellung zu schreiben. Da lag es nahe, den extra angereisten Kunsthistoriker nach seiner Eröffnungsrede und einer intensiven Betrachtung der Exponate, nach seiner Meinung über die Qualität dieser Schau zu befragen.

Herr Reuther, in diesem Jahr, dem 150.Geburtstag von Emil Nolde gibt es sehr viele Ausstellungen mit Werken des Künstlers. Vorwiegend zeigen sie die großen, bekannten Arbeiten, die Malerei des Künstlers. Welche Rolle spielt da eine eher kleine Ausstellung wie die in der Galerie Herold? Erkennt man hier auch Nolde, kommt man ihm, seinem Schaffen nahe?

Ich war selbst überrascht, wie groß die Bandbreite hier ist. Allein die Zeitspanne, die hier durchmessen wird, von Arbeiten aus dem Jahr 1902 bis ins Jahr 1952, lassen wichtige Entwicklungen und Orte aus dem Schaffen Noldes aufscheinen. So sind hier Berlin-Bilder zu sehen, darunter ein sehr schönes Theater-Aquarell. Dann sind Bilder von seiner Südseereise zu sehen. Die Ausstellung ist als Kabinett-Ausstellung durchaus empfehlenswert.

Sind es im Werk Noldes denn auch gültige, seine Könnerschaft belegende Arbeiten oder eher Nebenbei-Produkte?

Sicher gibt es in der Qualität der Bilder Unterschiede, nicht alle haben Museumsqualität, aber dennoch gibt es sehr beachtenswerte, ja, hervorragende Blätter. Mich hat auch manches Werk hier überrascht, weil ich es bisher nur aus Abbildungen kannte wie diese kleine Zeichnung vom Kliffende. Ich bin wirklich erfreut, sie hier einmal im Original zu sehen.

Kann man in dieser Ausstellung sogar noch etwas entdecken?

Ja, man kann etwas entdecken, denn es sind auch sehr schöne grafische Arbeiten dabei. Wunderschöne Holzschnitte und Radierungen wie zum Beispiel die vom Hamburger Hafen. Das ist ein fantastisches Blatt!

Der Rahmen, der Umfang der Ausstellung ist sehr intim. Ein Vorteil für die Begegnung und Betrachtung mit den Nolde-Werke?

Der intime Rahmen ist gerade das besondere dieser Schau. Zudem sieht man hier Arbeiten, denen man nicht ständig begegnet. Galerie-Ausstellungen dieser Art fördern das Sehen, Hinschauen und Berührt werden oft noch eher als die großen Präsentationen.

Sylt und Nolde haben eine sehr spezielle Beziehung. Auf der Insel entstanden große, sehr bekannte Werke, die in dieser Ausstellung nicht zu sehen sind, aber seine Beziehung zu Sylt und dem Meer zeigen. Bedauern Sie, dass es davon hier fast nichts zu sehen ist?

Nein, das braucht diese Ausstellung nicht. Dafür lohnt sich der Weg nach Seebüll – der nicht besonders weit ist. Aber die Werke hier in der Galerie Herold verweisen ja auch ohne Sylt-Bilder auf den starken Bezug des Künstlers zur Insel. Für mich ist sie unter den vielen Nolde-Ausstellungen, die es gerade zurzeit im norddeutschen Raum gibt, eine wunderbare, intime, anspruchsvolle Schau, die unbedingt einen Besuch lohnt.





Die Ausstellung „Nolde 150+“ mit rund 20 Arbeiten von Emil Nolde und weiteren Werken von Brücke-Künstler ist bis Ende August in der Kampener Galerie Herold zu sehen.

von Michael Stitz

erstellt am 05.Aug.2017 | 04:30 Uhr