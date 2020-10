Familie aus NRW reist trotz Beherbergungsverbot nach Sylt

Der Eilantrag des 46-jährigen Anwalts wurde abgelehnt – dennoch reiste er samt Familie an und plant rechtliche Schritte gegen das Urteil

Keitum | Obwohl das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht deren Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot in diesem Bundesland abgelehnt hatte, ist eine Familie aus dem Kreis Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) gestern nach Sylt gereist. Der 46-jährige Anwalt Frank Stenner, der ab Freitag mit seiner Frau sowie den drei minderjährigen Kindern auf Sylt Urlaub machen wollte, hatte den Antrag am Dienstag gestellt, wie das Gericht vor zwei Tagen mitteilte. Trotzdem war die Familie gestern im Privathotel Benen-Diken-Hof in Keitum abgestiegen. Von dem Urteil habe er erst an der Autoverladung in Niebüll erfahren, sagt Stenner. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts sei „inhaltlich schwach“. Er werde diese nicht anerkennen und plane jetzt eine Verfassungsbeschwerde per Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht.

Hotel-Chef Claas-Erik Johannsen bestätigt, dass die Familie seit gestern in seinem Hotel wohnt. Er und Frank Stenner sind durch regelmäßige Insel-Besuche befreundet. Er plane nicht, den Mann und seine Familie herauszuwerfen, sagt Johannsen. Da es sich um eine Geschäftsreise handele, habe er dazu auch keine rechtliche Handhabe, argumentiert Johannsen.

Dass er sich dem Gerichtsurteil widersetzt, begründet der Anwalt aus Nordrhein-Westfalen am Freitagmittag damit, dass er „geschäftlich“ auf der Insel sei und somit von einem Beherbergungsverbot – welches er ohnehin ablehne und für falsch halte – nicht betroffen sei.

Das sieht die schleswig-holsteinische Landesverordnung vom 9. Oktober zwar so vor. Diese Ausnahme gilt aber nicht für seine Frau und die Kinder. Damit auch seine Angehörigen mitkommen können, habe er zuvor den entsprechenden Eilantrag für den gemeinsamen Urlaub auf Sylt gestellt, sagt der Jurist.

Laut Landesverordnung müssen sie bei Einreise nach Schleswig-Holstein einen negativen Corona-Test vorweisen, den jedoch keiner der Familienmitglieder am Freitag hatte.

Die Reise nach Sylt sei seit mehreren Wochen geplant gewesen, zeitlich hätten er, seine Frau und Kinder also noch getestet werden können. Stenner hat allerdings andere Gründe: „Ich halte den Test nicht für notwendig. Im Übrigen ist dieser sehr teuer, wenn man ihn bezahlen muss.“ Das sei viel Geld für fünf Personen. „Ich finde es sinnfrei, Geld auszugeben für einen Corona-Test, wenn ich weiß, dass ich nicht infiziert bin“, so der Anwalt.

Immerhin seien auch andere Bundesländer wie Baden-Württemberg und Niedersachsen zu der Entscheidung gekommen, dass diese Beherbergungsverbote ihr Ziel nicht erreichen können, argumentiert er. Dass Tagesausflüge erlaubt, aber die Übernachtung verboten ist, halte er für „sinnfrei“: „Entweder ist jemand ansteckend oder eben nicht“, so Stenner. Auch die Unterscheidung zwischen Geschäfts-und Urlaubsreise könne er nicht nachvollziehen: „Wir dürfen hier sein. Wir dürfen auf der Insel sein und ins Restaurant gehen.“ Nur über Nacht in dem Hotel untergebracht zu werden sei nicht erlaubt. „Ich darf als Geschäftsmann beherbergt werden und meine Familie nicht – das ist doch schizophren“, sagt der 46-Jährige und schüttelt den Kopf.

Zudem kritisiert er in Einzelfällen die Zuteilung innerdeutscher Risikogebiete: Seine Heimatgemeinde Haltern am See – mit seiner Aussage nach relativ niedrigen Infektionszahlen – gehöre zum Risikogebiet, weil der Kreis Recklinghausen, zu dem die Stadt gehört, Risikogebiet sei. Diese Zuteilung hält er für falsch. Auch wenn der Kreis Recklinghausen vom schleswig-holsteinischen Gesundheitsministerium zum Risikogebiet erklärt wurde, sei ein Test seiner Einschätzung nach daher nicht notwendig.

Gestern hatten er und seine Familie trotzdem geplant, einen Corona-Abstrich machen zu lassen. Bis Redaktionsschluss war daraus aber nichts geworden.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Sylt unterstützt Stenners Plan, eine Verfassungsbeschwerde per Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht einzureichen und begrüßt diese Entscheidung, wie Raphael Ipsen, Vorsitzender des Vereins, gestern mitteilte. „Es erscheint äußerst fragwürdig, dass es unterschiedliche Auffassungen des Beherbergungsverbots in den einzelnen Bundesländern gibt.“

Die Eingrenzung der Covid-19-Pandemie habe auch für den Dehoga Sylt oberste Priorität. Ipsen kritisiert aber, dass der exakte Umgang mit der Verordnung nicht klar geregelt sei. Dazu zählten besonders die Stornierungskosten. Die Last der eigentlich behördlichen Aufgaben sowie administrative Kosten und das wirtschaftliche Risiko würden auf die Beherbungsbetriebe abgewälzt.

Der Dehoga fordere daher, dass Verordnungen wie das Beherbergungsverbot im Land außer Kraft gesetzt werden, sofern sie keinen eindeutigen Nutzen haben.