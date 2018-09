Sylter Verkehr : Fahrerlos durch Keitum

Forschungsprojekt: Sylter Verkehrsgesellschaft nimmt einen fahrerlosen Elektrobus in ihre Flotte auf

von Ralf Henningsen

06. September 2018, 17:18 Uhr

Ein Kleinbus, der fast lautlos und wie von Zauberhand gesteuert seinen Weg durch Keitum findet – keine Vision aus einer fernen Zukunft, sondern schon bald Realität. In dieser Woche unterschreibt SVG-Chef Sven Paulsen den Kaufvertrag für den ersten selbstfahrenden Elektrobus auf Sylt. Bis aber jedermann damit durch Keitum fahren darf, wird es wohl noch bis zum Frühjahr dauern.

Das Projekt für die Westküste heißt „NAF-Bus“ – es geht um die Entwicklung eines nachfragegesteuerten autonom fahrenden Busses. Das Vehikel könnte eines Tages für einen öffentlichen Nahverkehr ohne feste Routen und Fahrpläne eingesetzt werden. Damit wäre er besonders attraktiv für ländliche Regionen, wo der Roboterbus die letzte Lücke zwischen abgelegenen Dörfern und der nächsten Bus- oder Bahnstation schließen könnte. Für das Pilotprojekt, das zur Hälfte vom Bundesverkehrsministerium finanziert wird, sollen drei fahrerlose Elektrobusse angeschafft werden. Der erste wurde im Juni auf dem Green-Tec-Gelände in Enge-Sande in Betrieb genommen, der zweite rollt in wenigen Wochen nach Sylt und der dritte soll in Dithmarschen erprobt werden. Zu den Projektpartnern zählen die beiden Busgesellschaften SVG und Autokraft, EurA, Interlink und Green-Tec, die Softwareschmiede Fast-Lean-Smart aus Heikendorf bei Kiel, der Flensburger Elektroantriebsbauer Moteg und die Kieler Christian-Albrechts-Universität, die das Projekt wissenschaftlich begleitet.

Die ersten beiden Busse stammen von französischen Herstellern – von Easymile und Navya. „Wir haben uns für den Navya-Bus entschieden“, berichtet SVG-Chef Sven Paulsen. Ausschlaggebend waren eine Testfahrt in dem Schweizer Ort Sion, wo ebenfalls enge Straßen zu bewältigen waren, und eine etwas bessere Fahrzeugausstattung. Maximal schafft das batteriebetriebene Vehikel Tempo 25, acht Fahrgäste finden in der Kabine Platz. Ein Fahrer ist zwar nicht an Bord, aber zumindest während der Projektphase immer ein Operator, der notfalls ins Geschehen eingreifen kann.

Den Kaufpreis bezifferte Paulsen auf 350 000 Euro. Die Hälfte davon stamme aus Fördermitteln – „sonst wäre der Bus gar nicht sinnvoll zu betreiben.“

Nach der Auslieferung werde der Neuling in der SVG-Flotte zunächst vom TÜV Nord in Hannover auf Herz und Nieren geprüft, erläutert SVG-Betriebsleiter Sven Seddig. Die aufwendigen Tests für autonome Fahrzeuge könnten mehrere Wochen in Anspruch nehmen, so dass das Navya-Gefährt frühestens Ende Oktober auf Sylt eintreffen dürfte. Bis der Bus aber auf die Öffentlichkeit losgelassen wird, sind noch viele Tests zu absolvieren und Genehmigungen einzuholen. Vielleicht könnten im Frühjahr die ersten Passagiere auf Sylt die Fahrt ohne Fahrer antreten.

In der engeren Auswahl ist ein Rundkurs durch Keitum, vom Parkplatz am Kreisel über den Gurtstig bis zum Heimatmuseum und dem Altfriesischen Haus und zurück. „Aber das müssen wir noch mit den politischen Gremien abstimmen“, sagt Paulsen.

„Innovative Ideen dieser Art sind prädestiniert dafür, in unserem Verkehrskonzept einen Platz zu finden“, äußert sich die neue Keitumer Ortsbeiratsvorsitzende Gritje Stöver. Ein autonomer Elektrobus als Alternative zum Individualverkehr sei schon Thema in der Gruppe Verkehr bei „Keitum im Dialog“ gewesen und dort kontrovers diskutiert worden. Doch Gritje Stöver hat auch Bedenken: „Der Bus gehörte im Keitumer Verkehrskonzept zu den mittelfristigen Lösungsansätzen – und solange kurzfristige Lösungen nicht umgesetzt wurden, sind die Voraussetzungen dafür nicht gegeben.“ Erstmal müsse der Verkehr geregelt werden, bevor Keitum als Teststrecke genutzt werden kann.

Man müsse „auf Nummer sicher gehen“ und die Versuche zunächst außerhalb der Saison durchführen. „Ich weiß nicht, ob die Keitumer Verkehrslage für ein Forschungsprojekt geeignet ist“, so Stöver. Der Ortsbeirat werde bei seiner nächsten Sitzung im Oktober über das Thema beraten.