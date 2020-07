Expeditionsschiff liegt vor List

Avatar_shz von Wiebke Stitz

12. Juli 2020, 18:19 Uhr

List | Am Wochenende lief vor List das Expeditionsschiff MS Quest ein. Von Norwegen kommend wird das Schiff und seine Crew in den kommenden Tagen auf eine besondere Premiere vorbereitet. Erstmals fährt es dann nicht in dem Eismeer vor Spitzbergen, sondern im Wattenmeer. Der Sylter Reeder und Expeditionsfan Sven Paulsen (Adler -Schiffe) bietet von Ende Juli bis Anfang Oktober eine jeweils 5-tägige Expedition an, bei der eine intensive Erkundung der Insel- und Halligwelten geboten wird. Begleitet werden die Touren von Experten. Das Schiff der Premiumklasse nimmt pro Tour nur 50 Gäste mit.

www.adler-expedition.de