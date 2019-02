BEV-Opfer auch auf Sylt : EVS springt für insolventen Versorger ein

Nach der Insolvenz des Billiganbieters Bayerische Energieversorgung müssen Kunden keinen Stromausfall befürchten.

von shz.de

17. Februar 2019, 15:19 Uhr

Der Wechsel des Strom- oder Gasanbieters ist finanziell oft attraktiv. Eine Familie kann einiges sparen, wenn sie sich von einem Energiediscounter statt von Stadtwerken oder anderen etablierten Stromversorgern beliefern lässt. Doch so ein Wechsel ist nicht immer risikolos. Das mussten jetzt die rund 500 000 Kunden des Billiganbieters Bayerische Energieversorgung (BEV) erfahren. Nach dessen Insolvenz bekommen sie zwar weiter Strom und Gas geliefert, aber zu den höheren Preisen ihres örtlichen Grundversorgers, der in solchen Fällen einspringen muss. Noch nicht ausgezahlte Boni, mit denen BEV Kunden angelockt hat, könnten verloren sein.

In einer Pressemitteilung hat die Energieversorgung Sylt (EVS) darauf hingewiesen, dass sie die Kunden übernimmt. Eine Sorge um Stromausfälle sei unbegründet.

„Wer ein kommunal geprägtes bayerisches Unternehmen beim Namen des Anbieters BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH vermutet, liegt falsch“, erklärte EVS-Vertriebsleiter Andreas Lindacher. „Vielmehr handelt es sich laut Auskunftei Creditreform um die in der Schweiz ansässige Genie Holding AG, die vornehmlich über Vergleichsportale durch extrem günstige Preisangebote bundesweit mehrere hunderttausend Kunden akquirierte – und am 29. Januar einen Insolvenzantrag gestellt hat. Viele Kunden verlieren dadurch Geld, das sie in Form von monatlichen Abschlagszahlungen an die BEV gezahlt haben.“

„Auch einige wenige Sylter Kunden sind betroffen und haben Sorge, dass sie nun auch keinen Strom mehr bekommen. Die betroffenen Kunden können wir beruhigen“, so EVS-Geschäftsführer Georg Wember. „In solchen Fällen übernehmen wir als Grundversorger die unterbrechungsfreie Stromlieferung im Rahmen der Ersatzversorgung. Damit ist die sichere Versorgung der bisherigen BEV-Kunden auf Sylt gewährleistet“.

„Nach der nun dritten großen Firmenpleite in der Energiebranche unter Energiediscountern innerhalb weniger Wochen, zuletzt meldete die DEG Deutsche Energie GmbH Ende Dezember 2018 Insolvenz an, empfehlen wir, bei der Wahl des Energielieferanten Sorgfalt walten zu lassen und nicht allein den Preis in den Fokus zu stellen“, teilte die EVS mit.

Die betroffenen Kunden werden von der EVS angeschrieben, über den Wechsel in die Ersatzversorgung informiert und auf günstigere Konditionen hingewiesen. „Wir empfehlen ehemaligen BEV-Kunden, bei Fragen und Beratungsbedarf direkt Kontakt mit uns aufzunehmen. Auch einige Tipps in dieser Situation sind hier oft sehr hilfreich“, so Lindacher.