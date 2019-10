„Everybody’s Darling zu sein funktioniert nicht“

Sylter Sängerin Mia Weber präsentiert neues Album / Mischung aus frischer Brise Pop, Chanson mit einem Schuss Nashville-Country,

von Anja Werner

17. Oktober 2019, 13:04 Uhr

Sylt | Schon sehr lange sehnt sich Annett Kötting danach, den Menschen zu zeigen, wer sie wirklich ist, dass sie viel mehr ist als nur die zielstrebige und pflichtbewusste Personalchefin der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist – dass so viel kreatives Potential in ihr steckt und eine ganz andere, weiche Seite. Eine Seite, die im Laufe der Jahre unaufhaltsam mehr und mehr an die Oberfläche drängt - so lange, bis Mia Weber, so der Künstlername der Sängerin, es einfach nicht mehr wegdrücken konnte und dieser Sehnsucht Raum geben muss.

Sieben Jahre liegt es nun zurück, dass sie ihren Job kündigt und einen Neuanfang beschließt, ihr Leben vollständig umkrempelt und Platz schafft – Platz für die erste große Liebe und den Traum ihres Lebens, die Musik. Ein neuer Ort – Sehnsuchtsziel Sylt – ein neues Leben. Doch so neu auch wieder nicht: Schon als Kind und noch mehr als Teenager fühlt die gebürtige Erfurterin eine tiefe Verbindung zur Musik, erhält zunächst eine klassische Gesangsausbildung, bringt sich selbst das Gitarrespielen bei und findet schließlich - inspiriert durch musikalische Vorbilder wie Pe Werner, Ulla Meinecke oder auch Juliane Werding - , dass Pop besser zu ihr passt. Mit gerade mal 15 Jahren verdient sich Mia Weber als Songwriterin erste Lorbeeren in der Öffentlichkeit.

„Musik ist für mich ein absolutes Glücksgefühl. Da kann ich mich fallen lassen. Es ist das Allerschönste zu wissen, dass die Menschen mir zuhören und ich sie berühren kann - das macht mich glücklich.“ Das spürt man nicht nur, wenn sie auf der Bühne steht, sondern hört man auch ihren Songs an, die in enger Zusammenarbeit mit Singer-/Songwriter und Produzent Stephan Piez entstehen.

Es sind Mias Geschichten, die nun erstmals auf einem Album unter dem Titel „Immer in Bewegung“ veröffentlicht werden. Dabei könnten die Lieder gegensätzlicher nicht sein: Auf der einen Seite sind es mitreißende, energiegeladene Songs wie „Aus Prinzip“, „Arsch“ oder auch „Immer in Bewegung“, die das temperamentvolle Naturell eines Energiebündels widerspiegeln. Auf der anderen Seite sind es die ruhigen Nummern wie „Gut, weil du gut bist“, „Wie schön bist du wirklich“ oder „Stille Wasser“, die auf nachdenkliche Weise reflektieren, was die Sängerin bewegt und gedanklich umtreibt. „Das Leben rast an dir vorbei, wenn du immer nur versuchst, es anderen recht zu machen. Everybody’s Darling zu sein, funktioniert einfach nicht, sondern macht dich am Ende kaputt“, sagt sie.

Den musikalischen Sound von Mia Weber könnte man als eine raffinierte Ménage-à-trois beschreiben – eine frische Brise Pop, Chanson gewürzt mit einem gehörigen Schuss Nashville-Country, der das gewisse Etwas in die Songs zaubert.

Dass sie heute zu einer Künstlerin gereift ist, die vor allem Wärme und Charisma ausstrahlt, verdankt sie vor allem sich selbst, den Fehlern, aus denen sie lernte und dem Mut für sich und ihren großen Traum einzustehen – für Mia Weber selbstverständlich.

Für viele andere ein bewundernswerter Charakterzug. „Scheitern ist für mich eigentlich kein Scheitern, sondern nur ein Erkennen, dass es hier gerade nicht weitergeht. Es geht darum, sich niemals aufzugeben, und zu erkennen, dass es manchmal nicht mehr braucht, als einen anderen neuen Weg einzuschlagen.“



Das Album „Immer in Bewegung ist zu einem Sonderpreis von 15 Euro in der Sylter Rundschau erhältlich.