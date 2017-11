Von Düsseldorf nach Sylt : Eurowings-Verbindung startet schon vor Weihnachten

vergrößern 1 von 1 Foto: Eurowings 1 von 1

von Julia Nieß

erstellt am 20.Nov.2017 | 18:00 Uhr

Weitere Neuerungen am Flughafen Sylt: Nicht erst wie angekündigt ab Mitte Januar wird Düsseldorf wieder schnell und bequem an die Insel angebunden, vielmehr können bereits die besinnlichen Weihnachtstage direkt auf der Insel mit der bekannten Silhouette genossen werden. Eurowings schickt die erste DASH 8 Q400 mit 78 Sitzplätzen bereits ab 22. Dezember im Direktflug auf das Sylter Rollfeld. „Die fast einmonatige Vorverlegung des Erstfluges ist das Ergebnis der engen Kooperation zwischen dem Flughafen Sylt und der Lufthansa-Tochter“, fasst Flughafen-Geschäftsführer Peter Douven zusammen. „Weitere Gespräche finden statt, natürlich auch zum noch offenen Sommerflugplan“, so Douven weiter.

Derzeit befinden sich die Flugzeuge noch im Hangar: Das Airberlin-Logo wird entfernt, das neue Eurowings-Branding wird angebracht. Düsseldorfer Sylt-Fans fliegen also mit den bewährten und gemütlichen Maschinen im neuen Look auf Ihre Lieblingsinsel. Jetzt heißt es schnell sein: Besonders der Zeitraum kurz nach Weihnachten bis Anfang Januar ist auf der Nordseeinsel heiß beliebt. Gebucht werden kann bereits jetzt unter www.eurowings.com.