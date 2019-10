Esso macht Platz für Neubau

Nach einem Gerichtsurteil darf der Hamburger Investor seine Pläne für ein 16 Meter hohes Wohn- und Geschäftshaus realisieren

23. Oktober 2019

Westerland | Kein Super, kein Diesel. Die Esso-Tankstelle ist geschlossen, die Zapfsäulen sind abgebaut, nun parken auf dem eingezäunten Gelände am Trift nur noch die Fahrzeuge einer Autovermietung. Die Fahrradvermietung schließt zum Monatsende, der Frisörsalon Ende Dezember. Dann rücken die Abbrucharbeiter auf dem attraktiven Innenstadtgrundstück an und machen Platz für ein neues Wohn- und Geschäftshaus.

Dass die Tage der Esso-Tankstelle gegenüber des Westerländer Bahnhofs gezählt sind, war lange bekannt. Doch weil der Bauherr sich die Zustimmung für seine Neubaupläne vor Gericht erstreiten musste, konnten die Mieter zunächst bleiben.

Bereits im Februar 2014 berichtete unsere Zeitung über Pläne, auf dem Grundstück zwischen Berufsschule und Kik-Textildiscounter ein 16 Meter hohes Gebäude zu errichten. Investor ist das Hamburger Immobilienunternehmen Adolf Weber KG. Damals gab es Pläne, hier ein Hotel der „25hours Hotel Company“ anzusiedeln. Die Hamburger Hotelgruppe, die zur Hälfte zur Accor-Kette gehört und bislang vor allem moderne Unterkünfte in europäischen Großstädten eröffnet hat, wollte hier erstmals ein Ferienhotel einrichten. Doch die Pläne scheiterten am Widerstand der Gemeinde Sylt und der Husumer Baubehörde.

Als die Adolf Weber KG 2015 ihre Bauvoranfrage einreichte, versagte die Gemeinde Sylt ihr Einvernehmen. „Der Bauausschuss lehnte das Bauvorhaben als nicht einfügungsfähig ab“, erläuterte Peter Andresen vom Bauamt der Gemeinde. Art und Maß der baulichen Nutzung passten nicht zur näheren Umgebung. „Gleichzeitig wollte die Gemeinde das Gebiet mit einem qualifizierten Bebauungsplan überplanen“, ergänzte Hans-Martin Slopianka von der Pressestelle des Kreises Nordfriesland. „Diese Bauleitplanung wurde allerdings bis heute nicht abgeschlossen.“

„Aufgrund des versagten Einvernehmens durfte auch der Kreis die Bauvoranfrage nicht genehmigen, sondern musste sie ablehnen“, erklärte Slopianka weiter. „Daraufhin reichte der Bauherr Klage beim Verwaltungsgericht Schleswig ein.“ Die achte Kammer des Verwaltungsgericht entschied dann im Februar 2019, dass „die beabsichtigte Baumaßnahme sich nach Art (Gewerbe) und Maß (Höhenentwicklung und Kubatur der umliegenden Gebäude) der Nutzung in die unmittelbare Nachbarbebauung einfügt.“ Im Klartext: Gemeinde und Kreis hatten die Bauvoranfrage zu Unrecht abgelehnt.

„Die Klägerin hat den Prozess gewonnen und erhält einen Bauvorbescheid für die Errichtung eines dreigeschossigen Gebäudes mit Staffelgeschoss“, teilte Bürgermeister Nikolas Häckel dem Sylter Bauausschuss im Februar mit. Als geplante Nutzung seien in der Bauvoranfrage „nichtstörendes Gewerbe, Läden, Hotel, Ferien- und Dauerwohnen“ genannt worden. Zudem solle das Gebäude ein Garagen-Zwischengeschoss mit 50 Stellplätzen erhalten.

„Zurzeit bereitet der Bauherr einen Bauantrag vor“, hieß es gestern aus dem Husumer Kreishaus. Details würden mit der Bauaufsichtsbehörde abgestimmt. Weitere Informationen lehnte der Pressesprecher aber mit Hinweis auf den Datenschutz ab.

Was auf dem Grundstück am Trift genau geplant ist, war aber gestern auch nicht aus dem Büro des Bauherrn zu erfahren. Marcus-Christian Huckfeldt-Weber, geschäftsführender Gesellschafter der Adolf-Weber-Gruppe und Firmenchef des Familienunternehmens in vierter Generation, stand unserer Zeitung bis Redaktionsschluss nicht für Auskünfte zur Verfügung.

Ein 25hours-Hotel wird es aber in absehbarer Zeit auf der Insel nicht geben. „Aktuell planen wir nichts auf Sylt“, erklärte Senior-PR-Managerin Anne Berger. „Unsere nächsten Eröffnungen sind nächstes Jahr in Dubai und Florenz und übernächstes Jahr in Kopenhagen.“