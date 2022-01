Omikron-Welle auf Sylt : „Es wäre klüger gewesen, aber“: Landrat zu den Cluböffnungen an Weihnachten

Warum die Öffnungen von Clubs und Discotheken auf Sylt und anderswo legitim und trotzdem nicht klug waren.

19. Januar 2022, 13:51 Uhr

Warum die Öffnungen von Clubs und Discotheken auf Sylt und anderswo legitim und trotzdem nicht klug waren.

Explodierende Corona-Zahlen haben Sylt von Weihnachten an mehrere Wochen in Atem gehalten und Verunsicherung ausgelöst. Ursächlich für die hohen Infektionszahlen sind mehrere Weihnachtsfeiern gewesen, unter anderem im Club „Rotes Kliff“ und „American Bistro“. Immer wieder wurde in diesem Zusammenhang auch Kritik an der Corona-Landesverordnung der Landesregierung laut, die die Clubs und Discotheken zu Weihnachten hätte schließen müssen.

Ja, hätte sie vermutlich, räumt Landrat Florian Lorenzen im Interview mit shz.de ein, es habe aber zum damaligen Zeitpunkt keine Handhabe dafür gegeben: „Wir hatten noch Mitte Dezember und darüber hinaus relativ niedrige Infektionszahlen, und an denen hat sich die damalige Landesverordnung orientiert. Damals hätte es aufgrund des Infektionsgeschehens gar keine Grundlage gegeben, die Clubs zu schließen.“

Insofern treffe auch die Gastronomie- und Club-Betreiber als auch die Bürger keine Schuld. „Sie haben sich an die jeweils geltende Landesverordnung gehalten. Es war legitim, Bars und Clubs zu öffnen.“

Aber „aus heutiger Sicht wäre sicherlich klüger gewesen, spätestens zum 24. Dezember Clubs und Discotheken wenigstens zu reglementieren und die zulässige Besucherzahl einzuschränken“, so Lorenzen. Dennoch gibt er zu bedenken, dass es „auch für die Landesregierung immer ein Abwägen von Eingriffen in unser aller Freiheit“, das immer nur auf dem Wissen beruhen könne, das in dem Moment vorhanden sei.