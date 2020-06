Es sind die Christen

Avatar_shz von Wiebke Stitz

12. Juni 2020, 18:06 Uhr



Am Donnerstag und Sonntag nach Trinitatis feiern die Katholikinnen und Katholiken das Fest Fronleichnam. Fronleichnam steht für Leib und Blut

Christi. In feierlichen Prozessionen mit der Monstranz – einem kostbaren Schaugefäß – singen die Gläubigen dem Herrn Lob- und Danklieder.

Unvergesslich ist mir meine erste Prozession in Westerland im vergangenen Jahr. Nach der Messe an der Muschel sind wir über die Friedrichstraße zur Christophorus-Kirche gelaufen. Da viele Messdiener mit Weihrauch dabei waren und schellten, fragte ein Kind seine Mutter, die vor einem Restaurant saß: „Mama, wer sind die?“ Und sie antworte: „Es sind die Katholiken.“ Sie hatte Recht. Am Fronleichnam zeigen die Christinnen und Christen der katholischen Kirche, was ihnen kostbar ist: die Eucharistie, Jesus in einem Stückchen Brot. Er wird durch die Straßen und über die Plätze getragen, und es wird um Segen für alle Menschen gebeten. In diesem Jahr wurde Fronleichnam coronakonform begangen – ohne Prozession durch die Stadt.

Im Brot bleibt Jesus lebendig in seiner Kirche und ist so Quelle des Trostes und der Freude für die Welt. Auch darum war der Verzicht auf dieses besondere Brot am Anfang der Corona-Zeit für viele eine große Glaubensherausforderung. Wer den Herrn im Brot empfängt, wird verwandelt. Er / sie ist offen für Begegnungen. Ein solcher Christenmensch setzt sich für mehr Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden ein. In diesem Sinne sind folgende Worte von Lothar Zenetti

aktuell: „Seht, das Brot, das wir hier teilen, das ein jeder von uns nimmt, ruft nach Brot, um zu ernähren alle Hungernden der Welt.“ Das Brotbrechen und das Brottragen zu Fronleichnam haben gesellschaftliche und kirchliche Konsequenzen.

Fronleichnamsprozessionen stellen indirekt die Frage der

Mahlgemeinschaft beziehungsweise der Einladung zur Tischgemeinschaft.

Ich träume von einer Postcorona-Welt, in der die Eltern am Fronleichnamsfest ihren Kindern sagen: „Seht, es sind die Christen. Sie feiern die Liebe Jesu.“

Germain Gouèn

Pfarrer und Leiter für die

Entwicklung des Pastoralen Raums der katholischen Kirche Nordfriesland