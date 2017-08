Bauen für Sylter : Es passiert viel

vergrößern 1 von 1 Foto: Julia Nieß 1 von 1

2855 – das ist die imposante Anzahl von Wohnungen, die bis zum Jahr 2025 auf der Insel gebaut werden sollen. So lautet jedenfalls die Vorgabe des Wohnraumentwicklungskonzepts, das alle Sylter Gemeinden 2011 beschlossen haben. Seitdem wird überall auf der Insel geplant und gebaut. Auch in den vergangenen Monaten ist wieder viel passiert auf dem Sylter Wohnungsbaumarkt.

Einer, der diesen Markt bestens kennt, ist Marcus Kopplin, Leiter des Kommunalen Liegenschafts-Managements (KLM), das als Eigenbetrieb der Gemeinde Sylt rund 1100 Wohnungen vermietet und derzeit viele neue Bau-Projekte realisiert. Die Sylter Rundschau gibt einen Überblick über den Fortschritt bestehender und die Planungen neuer Wohnungen auf Sylt:



Reihenhäuser im Boy-Peter-Eben Weg

> Hinter dem Tinnumer Kindergarten im Boy-Peter-Eben-Weg sollen insgesamt 20 je 95 Quadratmeter große Mietwohnungen entstehen (siehe Bild unten links). Das hat der Wohnungsbauausschuss in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Montag einstimmig beschlossen. Das Projekt liegt KLM-Geschäftsführer Marcus Kopplin ganz besonders am Herzen. „Das ist ein Grundriss, der mich total anspricht“, sagt er begeistert. Die Häuser sollen von außen schlicht aussehen, „ein bisschen im dänischen Stil“, so Kopplin. Baubeginn ist im Frühjahr 2018, mit der Fertigstellung rechnet das KLM im Mai 2019. Auch der Tinnumer Ortsbeirat zeigte sich von dem Wohnungsbauprojekt angetan: „Mit diesen Plänen kann ich mich gut anfreunden“, sagte der Ortsbeiratsvorsitzende Manfred Uekermann in der Sitzung.



50 Wohnungen in der Alten Bahnhofstraße List

>Bisher existiert das, was das KLM in der Alten Bahnhofstraße in List realisieren will, nur auf dem Papier. Doch dass dort etwas passieren muss, sei unvermeidbar, betont Kopplin. „Die Häuser dort sind durch und irgendwann macht es wirtschaftlich keinen Sinn mehr“, sagt er. Theoretisch könne man zwar jedes Haus sanieren, „nur irgendwann wird die Sanierung teurer als ein Neubau. Und das erleben wir in diesem Fall.“ Außerdem werde das Grundstück im Inselnorden nicht optimal genutzt: „Momentan sind dort 24 Wohneinheiten in vier Gebäuden untergebracht. Mit dem KLM planen wir 40 bis 50 Einheiten, wir wollen die Wohnfläche also verdoppeln.“

Allerdings sind alle Häuser in der Alten Bahnhofstraße derzeit noch bewohnt, daher muss eine besondere Strategie her, die Marcus Kopplin „Verschiebebahnhof“ nennt: Die Mieter aus einem der Häuser sollen bald ausziehen und in anderen Wohnungen untergebracht werden. Dann wird dieses Haus abgerissen und neu gebaut. In diesen Neubau können dann die Mieter aus dem zweiten und dritten Haus einziehen – während ihre alten Wohnhäuser abgerissen und neu gebaut werden. Nach Fertigstellung aller Wohnungen können die Bewohner wieder in die Alte Bahnhofstraße ziehen, ihnen steht es aber auch frei, in den Übergangswohnungen zu bleiben.



Reihenhäuser am Bastianplatz

Am Bastianplatz sollen schon im kommenden Jahr zehn Reihenhausscheiben bezugsfertig sein. Es handelt sich hierbei um Ausbauhäuser zum Verkauf an Erbbaurechtsnehmer, die äußerlich den bereits gebauten Häusern am Bastianplatz ähneln. Die Käufer erhalten die komplette Gebäudehülle – alle Bauarbeiten im Haus wie die Raumaufteilung, Fußböden und Badezimmerausstattung werden von den Käufern allerdings selbst ausgesucht. Die Wohnfläche jedes Hauses beträgt 130 Quadratmeter und das KLM will die Ausbauhäuser für etwa 200 000 Euro verkaufen. „Je nach Ausstattung wird der endgültige Preis dann bei etwa 300000 Euro liegen“, rechnet Kopplin.



25 Wohnungen in der Hans-Böckler-Straße

Mitten in der Westerländer Innenstadt entstehen derzeit 25 Wohnungen mit Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen in drei Häusern in der Hans-Böckler-Straße. Bereits im März 2018 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein.



72 Wohnungen in der Königsberger Straße

In der Königsberger Straße in Westerland ist der Bau schon weit vorangeschritten (siehe Foto oben). Hier entstehen derzeit 72 Wohnungen, die alle öffentlich gefördert sind. Das heißt, dass das KLM für diese Wohnungen vergünstigte Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein erhalten hat und sich in diesem Zusammenhang verpflichtet, diese Wohnungen nur Personen zur Verfügung zu stellen, die auf dem freien Wohnungsmarkt Zugangsschwierigkeiten haben. So sollen auch Menschen mit begrenztem Einkommen adäquaten Wohnraum mieten können.

Die Wohnungen, darunter zahlreiche Vier- und Fünfzimmerwohnungen, sind vor allem für Familien geeignet. „Wenn wir hier auf der Insel Kinder und Familien etablieren wollen, dann müssen wir auch den Wohnraum dafür anbieten. Deshalb haben wir hier eher große Wohnungen.“ Die Wohnungen sollen zwischen Oktober und Dezember 2018 bezugsfertig sein.



Wohnungen für die Lebenshilfe Sylt

Für die Lebenshilfe Sylt baut das KLM am Bastianplatz derzeit 20 Wohneinheiten, von denen drei rollstuhlgerecht sind. Bereits im Dezember sollen die ersten Mieter dort einziehen können. Die Wohnungen werden vom KLM gebaut, sie werden aber komplett von der Lebenshilfe Sylt gepachtet, die die Wohnungen an die Mieter weitergibt.

von Julia Nieß

erstellt am 30.Aug.2017 | 05:11 Uhr