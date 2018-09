„Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre“

Seit einem Jahr arbeitet Christian Bechmann als Kantor an St. Nicolai / In Interview zieht der 38-jährige gebürtige Westerländer Kirchenmusiker eine erste Bilanz

von Anja Werner

28. September 2018, 15:12 Uhr

In diesem Monat feiert Christian Bechmann ein kleines Dienstjubiläum: Ein Jahr ist es her, dass der heute 38-Jährige die Stelle des Kirchenorganisten in der evangelischen Kirchengemeinde der Inselmetropole übernahm, nachdem der gebürtige Westerländer zuvor 14 Jahre auf dem Festland gelebt hatte. Im Interview mit Sylter Rundschau-Autor Frank Deppe zieht Kantor Christian Bechmann eine erste Bilanz.



Sie feiern einjähriges Jubiläum – haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?

Ja, das haben sie. Ich bin in der Kirchengemeinde mit offenen Armen empfangen worden und konnte bereits einige Projekte umsetzen.



Was vermutlich auch darauf basiert, dass das Stellenprofil das Aufgabenspektrum anders definierte als zuvor.

Genau, es soll ein breiterer Kreis angesprochen werden. Dies auch unter neuen Aspekten – etwa durch Angebote, die nicht langfristig angelegt sind. Angebote, die unverbindlicher sind – man kann zu allen Terminen kommen, muss aber nicht. Also ideal für Gemeindemitglieder, die im Alltag zeitlich ziemlich eingebunden sind.



Zum Beispiel?

Zum Beispiel das Projektchor-Angebot von Gospel bis Pop für Erwachsene. Bereits nach vier bis sechs Proben gestalten wir einen öffentlichen Auftritt. Oder auch das wöchentliche „Morgenlob“: Ein offenes Forum, das allein der Freude am Singen dient. Da hat sich bereits ein fester Stamm herausgebildet und in der Saison werden durch die Urlauber manchmal bis zu 50 Anwesende gezählt.



Sie haben sich auch einer neuen Gruppe zugewendet: den Kindern.

Der Kinderchor, der wöchentlich probt, wird von rund 20 Mädchen und Jungen im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren getragen. Auch das Adventssingen der Sylter Grundschulen in St. Nicolai war ein großer Erfolg, so dass wir es am 6. Dezember fortsetzen werden. Außerdem habe ich zusammen mit Melanie Jacobsen die Leitung der jährlichen Kinderfreizeit in Kleve übernommen. Diese hat den 23 Teilnehmern und uns Betreuern viel Freude gemacht. Ich habe dafür zudem ein kleines Musical geschrieben, das einstudiert wurde. Das kam sehr gut an, so dass die Kinderfreizeiten künftig als Kindermusical-Freizeiten firmieren werden.



Ist die Jugend auch eine Zielgruppe?

Ja, denn ich möchte gerne für alle Altersgruppen da sein. Für die Jugend könnte ich mir zum Beispiel gut eine Band-Arbeit vorstellen, zumal ich früher selbst in einer bekannten Sylter Band gespielt habe.

Gibt es noch weitere Projektideen, sofern es die Zeit denn zulässt?

Sicher – zum Beispiel könnte ich mir ein „Singen an den Dünen“, also außerhalb der Kirche, als sehr reizvoll vorstellen.



Die Kantorei St. Nicolai bleibt ein wichtiger Pfeiler?

Auf jeden Fall. Die Zahl der Sängerinnen und Sänger hält sich konstant zwischen 50 und 60, es gibt auch immer mal wieder Neuzugänge. Wir gestalten mit viel Freude Konzerte und umrahmen Gottesdienste.



Die großen Konzerte der Vergangenheit, für die oft monatelang geprobt werden musste, wird es aber nicht mehr geben ...

Doch, die soll es auch weiterhin geben. Allerdings nicht in der Häufigkeit wie zuvor und, wenn möglich, aus Kostengründen mit weniger Instrumentalisten.

Wie ist denn Ihr Verhältnis zu den anderen Kirchenorganisten der Insel?

Wir laden uns gern gegenseitig ein. Kürzlich durfte ich etwa in der Hörnumer Kirche oder im Morsumer Gotteshaus spielen, und im November sitze ich dann an der Keitumer Kirchenorgel.

Ein gutes Stichwort – Ihre eigene Orgel bereitet Sorgen ...

... sie leidet nicht nur unter der Feuchtigkeit, die aus dem Mauerwerk eindringt, sondern ist auch schon recht betagt. Da muss zwingend etwas passieren, die Erneuerung der Orgel wird also zum baldigen Projekt.



Für Lieder welcher Komponisten greifen Sie persönlich denn am liebsten in die Orgeltasten?

Ich liebe Bach und seine klare, vielfältige, barocke Klangsprache. Aber auch Vertreter der deutschen Romantik wie Liszt, Reger oder Rheinberger.



Privat darf es aber auch mal profane Musik sein, oder?

Natürlich, zum Beispiel Queen oder Billy Joel. Neuerdings höre ich auch gerne Jazz.



Sie sind also zufrieden?

Man kann wirklich sagen: Ich bin wieder angekommen auf Sylt und es gibt keinen Ort, wo ich jetzt lieber wäre. Ich freue mich weiterhin auf einen offenen Dialog innerhalb der Gemeinde – mit Anregungen, Lob und natürlich auch mit Kritik.