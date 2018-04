Die Aktiven Bürger Wenningstedt sind seit zwei Legislaturperioden die stärkste Kraft in der Gemeindevertretung – und wollen das auch bleiben

von Julia Nieß

05. April 2018, 05:50 Uhr

Never change a winning Team: Selbstbewusst und mit Blick auf viele Erfolge ihrer politischen Arbeit gehen die Aktiven Bürger Wenningstedt-Braderup, die seit zwei Legislaturperioden die mit Abstand stärkste Kraft in der Gemeindevertretung bilden, bei der Kommunalwahl ins Rennen.

Auf Betreiben der Aktiven Bürger Wenningstedt-Braderup konnten in der jüngsten Vergangenheit unter anderem folgende Planungen realisiert werden: Die Fertigstellung des „Haus am Kliff“ als neues touristisches Zentrum im kalkulierten Kostenrahmen. Die Schaffung neuen Wohnraums durch das Projekt „Osterwiese“ ebenfalls im vorher festgelegten Kostenrahmen. Der Ausbau der Norddörfer-Grundschule zu einer offenen Ganztagsschule und der Beschluss für die Planung eines Ausbaus des Leuchtturm-Projekts „Bauernhof-Kindergarten“ in Braderup um eine zusätzliche Krippengruppe und eine zusätzliche Kindergartengruppe. Die Neubelebung der früheren Seniorennachmittage. Außerdem die Umsetzung innovativer touristischer Projekte wie den Bau der großen Strandtreppe, die „Sylt4Fun-Arena“ oder den einzigartigen „Sagenwald“. Die Aktiven Bürger Wenningstedt-Braderup setzen auch künftig auf machbare Projekte statt haltlose Versprechungen, auf Inhalte statt leerer Phrasen und auf ein konstruktives Miteinander statt unsachliche Kritik. Denn es geht allein um unseren Ort. Dies ist für uns die oberste Prämisse. Wir werden weiterhin für wichtige Ziele wie diese eintreten: Erhalt der politischen und finanziellen Souveränität unserer Gemeinde; eine Fusion mit anderen Inselkommunen wird es mit uns nicht geben. Die Schaffung weiteren Wohnraums, gerade auch für Einzelpersonen und Saisonarbeiter. Die Realisierung eines seniorengerechten Wohnprojekts einschließlich eines Medizinischen Versorgungszentrums. Hier wird es auch Raum für einen „Dorfkümmerer“ geben; mit ihm steht allen Bürgerinnen und Bürger ein Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Anliegen zur Seite. Mehr Raum und Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer. Ausbau einer attraktiven Dorfmitte mit einem Marktplatz. Wirtschaftliche Solidität und Wirtschaftsfreundlichkeit.

Erfahrene Kommunalpolitiker und engagierte Neulinge mit Fachkompetenz bilden das Team der Aktiven Bürger Wenningstedt-Braderup, das zur Kommunalwahl am 6. Mai antritt. An der Spitze steht dabei Katrin Fifeik – eine starke Bürgermeisterin, die Wenningstedt-Braderup seit zehn Jahren souverän und sicher auf Kurs hält. Auf den Listenplätzen der Aktiven Bürger Wenningstedt-Braderup finden sich folgende Kandidatinnen und Kandidaten in dieser Reihenfolge: Katrin Fifeik, Gerd Hausen, Heike Müller-Jörgensen, Marc Welsch, Detlef Görke, Kai Müller und Dieter Welsch.