„Es gab viele berührende Momente“

Dr. Hans-Joachim Zielinski beendet seine Tätigkeit im Medizinischen Versorgungszentrum Sylt und geht in den Ruhestand

Westerland | Viele seiner langjährigen Patienten hofften, er würde sein Rentendasein noch weiter aufschieben. Dr. Hans-Joachim Zielinski schmunzelt: „Die meist gestellte Frage in meiner Praxis war im letzten Jahr: „Wie lange machen Sie denn noch? Aber irgendwann muss man ja mal aufhören. Eigentlich bin ich ja schon seit Jahren Rentner.“

Hans-Joachim Zielinski studierte zunächst in Hamburg Jura und legte dort auch sein Staatsexamen ab: „Nach meiner Zeit bei der Bundeswehr bekam ich nicht gleich einen Medizin-Studienplatz. Weil unserem Staatsgefüge schon zu Schulzeiten mein Interesse galt, habe ich dann ein Jura-Studium angefangen. Es lief wunderbar und ich dachte, nun machst du erst einmal den Abschluss und schaust dann, ob Du noch Lust auf Medizin hast. Ich hatte.“

Seine Eltern waren beide Ärzte, der Vater war im Städtischen Krankenhaus in der Steinmannstraße tätig. Leider ist er früh verstorben und erlebte nicht mehr mit, dass der Sohn doch noch Medizin studierte – in Bochum und in Lübeck, wo er anschließend auch promovierte. Dann folgte er dem Rat der Mutter: „Geh anfangs in ein kleines Krankenhaus, da lernst du am meisten. Ich landete in Kredenbach bei Siegen, es gab zwei Chefs und zwei Assistenzärzte“, erinnert er sich. „Einer davon war ich. Ich habe auf der Frauen- und auf der Männerstation gearbeitet, habe auch Dienst auf der Intensivstation versehen und bin Notarzt gefahren. Und ja, dort habe ich unglaublich viel gelernt.“

Später war er in einer großen Klinik in München tätig, im wesentlichen in der Ambulanz: „Es war eine tolle Zeit! Dort habe ich auch kleine Eingriffe durchgeführt oder bei Operationen an Unfallopfern assistiert und von den erfahrenen Kollegen sehr viel beigebracht bekommen.“

So war er gut gerüstet, als er 1985 als Assistenzarzt bei seiner Mutter anfing, in der Praxis im Kirchenweg. „Ich hatte zuvor den Gedanken, Jura und Medizin beruflich zu verbinden und bekam auch sehr gute Angebote. Aber die Zusammenarbeit mit meiner Mutter funktionierte gut, meine Arbeit machte mir Freude und so blieb ich. 1986 legte er die Prüfung zum Facharzt für Allgemeinmedizin ab und arbeitete insgesamt fünf Jahre lang Seite an Seite mit seiner Mutter. Anschließend betrieb er die Praxis über 20 Jahre lang gemeinsam mit dem Internisten Dr. Rainer Bielke.

Als es den Kollegen beruflich auf das Festland zog, führte Dr. Zielinski die Hausarztpraxis zunächst alleine weiter – bis die Geschäftsführung der Asklepios Nordseeklinik auf ihn zukam. Man fragte, ob er im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) tätig werden wolle, gemeinsam mit der Kardiologin Dr. Kerstin Vogel. Er nahm das Angebot an, ab 2013 betreute er seine Patienten im MVZ Sylt. „Das war eine gute Entscheidung“, betont er. „Ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt und gewusst, hier bleibe ich bis zum Ende meiner medizinischen Laufbahn.“

Den Weg dorthin ging er all die Jahre voller Elan und Empathie für seine Patienten. Viele erfuhren durch einen persönlichen Brief, dass er seine Praxis zum Jahresbeginn an seine Nachfolgerin Jale Üri-Yildiz übergeben würde. „Ich lege die Praxis in gute Hände, das macht mir den Abschied leichter“, betont Zielinski. Aber ein bisschen Wehmut spürt man doch: „Es gab so viele berührende Momente, besonders mit Patienten, welche mir über Jahrzehnte die Treue hielten.“

Unter Langeweile wird er wohl auch in Zukunft nicht leiden. Schließlich war der Westerländer schon immer sehr aktiv. So war er vier Jahre in der Stadtvertretung tätig und lange Zeit im Kulturausschuss. Er betreute zudem die Sportler des TSV Westerland und war Gründungsmitglied und Vorsitzender vom Team Sylt.

Nun denkt der frisch gebackene Rentner über neue Aufgaben nach. „Ich könnte mir vorstellen, Praxisvertretungen zu machen. Und ich schreibe gern, vielleicht gibt es eines Tages ein Buch von mir.“ Wie unterhaltsam er sein kann, zeigte er einmal mehr am Mittwochabend, als ihm seitens der Nordseeklinik eine würdige Abschiedsfeier bereitet wurde: „Die Sonne schien heute endlich mal wieder“, witzelte der Mediziner. „Selbst der Himmel hat sich also gefreut, dass ich endlich aufhöre.“ Doch er räumte auch ein, es sei nicht immer einfach gewesen, das Leid anderer Menschen zu begleiten und Möglichkeiten zu finden, diese aus dem Tal der Tränen herauszuholen.

Dr. Ulrich Wenning, Geschäftsführer der Nordseeklinik, lobte ihn als „Urgestein der hausärztlichen Szene“, insbesondere seine freundliche Zugewandtheit gegenüber Patienten, Mitarbeitern und Kollegen.

Dies bekräftigte auch Dr. Alexander Cegla, der im Namen der Sylter Ärzteschaft gratulierte: „Du hast zwar vor sieben Jahren die Lager gewechselt, bist dabei aber immer unser Kollege geblieben.“ Gelächter gab es, als er hinzufügte: „Aber wir beneiden dich, denn wir müssen unsere Abschiedsfete selbst bezahlen.“

Humorvoll und emotional waren auch die selbstverfassten Verse von Kerstin Vogel. Er mache doch nur eine Lebenspause, „der Arzt, der Jurist, der Optimist“. Seine berufliche Wegbegleiterin betonte: „Abschied ist das falsche Wort, denn er geht ja nicht ganz fort.“