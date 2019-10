Wetter auf Sylt : Es bleibt sonnig auf der Insel

Nach dem schönen Herbstwetter am Wochenende, soll auch der Montag freundlich werden.

Westerland | Strahlender Sonnenschein lockte am Wochenende zahlreiche Sylter und Gäste an ins Freie. Auch Johanna Schmitz (Foto) aus Bad Kissingen nutzte den Sonnabend, um sich am Westerländer Strand zu entspannen. Bei Temperaturen bis zu elf Grad soll es auch heute meist heiter werden auf der Insel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der frische Wind mit zum Teil steifen Böen könnte dann etwas nachlassen. Die Sonne wird voraussichtlich für rund fünf Stunden zum Vorschein kommen. Bei Höchsttemperaturen von bis zu 15 Grad soll es am Dienstag dann zwar wärmer werden, dafür kann es dann auch regnen.