Kampen | Ein paar Strandkörbe stehen noch auf der Aussichtsplattform am Kampener Strand (Foto). Länger in ihnen verweilen werden in den kommenden Tagen allerdings nur Hartgesottene. Bei bis zu neun Grad soll es heute immer wieder regnen und stürmen, heiß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Der Wind könnte am Sonnabend nachlassen, dafür soll dann häufiger Regen fallen.