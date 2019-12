Es begab sich aber...

Bis Heiligabend zeigen wir jeden Tag ein Weihnachtsbild eines Menschen dieser Insel

„Und es begab sich zu einer Zeit…“ – den Anfang der biblischen Weihnachtsgeschichte haben wir in diesem Jahr als Anstoß genommen, Menschen auf der Insel um ihre ganz persönliche Erzählung rund um Weihnachten zu bitten. Dafür haben sie in ihren Erinnerungen und Fotoalben gekramt und teilen sie nun mit den Lesern der Sylter Rundschau. Heute erzählt Jutta Lorenzen von ihrem Weihnachts-Knusperhaus.

Es begab sich zu der Zeit, als Weihnachten ins Land kam. Erste Anfänge des Wirtschaftswunders nach dem Krieg waren zu spüren. Jedenfalls für die Erwachsenen. Für mich nicht, ich war ja noch klein. Aus aufgeribbelter Wolle gestrickte Kleidung war für mich normal. Die Unterscheidung „was ist viel und was ist wenig“ kannte ich nicht.

Deshalb wusste ich auch auch nicht, dass es für meine Eltern etwas Besonderes war, für mich beim Christkind ein Knusperhaus bestellen zu können. Ich erinnere mich, dass es auf der ochsenblutroten Fußbank stand es auf einer Weihnachtsdecke vor dem zimmerhohen Tannenbaum.

Wie auf dem Foto zu erkennen ist, war das Haus wie aus einem Bilderbuch. Ein Traumstück aus jeder Menge Puderzucker, Leibnitz-Butterkekszaun, Süßigkeiten und Schokokringeln aus Fondant.

Schon damals war ich kein Kostverächter und habe mich wohl gleich von der Haltbarkeit des Kekszaunes überzeugt. Bevor das Haus an Bausubstanz verlor, wurde wohl schnell ein Foto mit der im Krieg geretteten Zeiss Icon zur Dokumentation für die nachfolgenden Generationen gemacht.

Bekanntlich wird Freude größer, wenn man sie teilt. Eine Lebenserfahrung, die sich bei mir „by the way“ einstellte. Das Haus, in dem ich viele Jahre aufwuchs, war ein Mietshaus, das mein Vater mit der Option eine Wohnung zu bekommen, aus Trümmersteinen mit aufgebaut hat. In diesem Haus wohnte unterm Dach eine alleinstehende Mutter mit sechs Kindern. Den Namen dieser Familie weiß ich noch heute.

Kurz nach Weihnachten hörte ich die Kinder, die alle größer waren als ich, durch das Holztreppenhaus laufen. Holztreppenhaus? Sechs Kinder? Natürlich war das unüberhörbar. Nach Erzählungen meiner Mutter habe ich die Etagentür geöffnet, stolz von meinem Knusperhaus erzählt und gefragt, ob sie auch ein wenig „knuspern“ möchten. Die Mitbewohnerkinder wollten natürlich.

Nach gefühlter Nullkommanichts-Zeit war das Knusperhaus leer geknuspert, die Kinder wohl glücklich und meine Eltern etwas entsetzt.

Später, als ich erwachsen war, sprach meine Mutter mit mir darüber. „Warum hätte ich dich tadeln sollen? Du wolltest teilen.“ Bis heute kann ich mich an diese Situation erinnern. Das gute Gefühl und die Liebe zu Fondant Schokokringeln ist immer noch da.