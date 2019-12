Es begab sich aber ...

Bis Heiligabend zeigen wir jeden Tag ein Weihnachtsbild eines Menschen dieser Insel

Avatar_shz von ago

18. Dezember 2019, 12:21 Uhr

„Und es begab sich zu einer Zeit…“ – den Anfang der biblischen Weihnachtsgeschichte haben wir in diesem Jahr als Anstoß genommen, Menschen auf der Insel um ihre ganz persönliche Erzählung rund um Weihnachten zu bitten. Heute erinnert sich Birgit Lanz an verschiedene Weihnachtsfeste in der Vergangenheit.

Mein Vater ist im Januar 1945 gefallen. Meine Mutter, die damals mit mir schwanger war, zog daraufhin zu ihrer Tante nach Coburg – in Berlin fühlte sie sich zunehmend unsicher mit ihrem Babybauch. Im Juni wurde ich geboren, ein ziemlich lebendiges kleines Ding muss ich gewesen sein. Weihnachten saßen dann alle gemeinsam am Tisch: Es gab Rotkohl aus dem Garten, Kartoffelklöße und Braten. Ich saß in meinem Hochstuhl daneben und betrachtete das Essen auf dem Tisch, denn bis dahin hatte ich nur Muttermilch bekommen. Ich quietschte und jubelte und freute mich, wie ich so da saß und den Erwachsenen beim Essen zusah. Irgendwann muss es mir gereicht haben, denn ich habe zum ersten und letzten Mal in meinem Leben auf einen anderen Teller gegriffen, mir einen Kloß genommen und auf einmal in den Mund gesteckt! Von da an bekam ich feste Nahrung.



Weihnachten im Schnee





Ein weiteres Weihnachtsfest, an das ich gerne zurück denke, haben meine Familie und ich in Österreich verbracht. Mein Mann und ich luden damals all unsere Kinder und Pflegekinder zu einem Skiurlaub ein. Einzig um die Anreise mussten sie sich selbst kümmern. Mit 13 Mann kehrten wir also in drei Häuser ein, alle machten Skikurse und wir hatten unwahrscheinlich viel Spaß. Heiligabend verbrachten wir dann im Gemeinschaftsraum bei unserer Wirtin, die extra für uns einen riesigen Teller voll mit Keksen gebacken hatte. Für die Bescherung hatte jeder von uns ein Geschenk mitgebracht – die wurden dann ausgespielt, sodass jeder mit einem Geschenk nach Hause ging.

Geschenkreicher ging es in anderen Jahren zu: Kinder, Pflegekinder, Enkel, meine Schwiegermutter, mein Mann und ich feierten gemeinsam bei uns. Da in unserer Familie jeder jedem eine Kleinigkeit schenkt – und ich dann noch manchmal etwas mehr besorgte – kam es vor, dass etwa 400 Geschenke unter unserem Weihnachtsbaum landeten. Das ist ein Anblick!



400 Geschenke unter dem Baum





Traditionell gibt es an Heiligabend immer eine große Schüssel Krabbensalat, Kartoffelsalat, Würstchen und eine Käseplatte. Zwei Tische müssen wir aneinander stellen, damit wir alle Platz finden. Entsprechend viel gibt es auch am 25. Dezember zu essen: Pute, Kroketten, zehn Sorten Gemüse und natürlich – wie schon an meinem allerersten Heiligabend – die Klöße. Die Bescherung findet dann immer auf dem Boden statt und nachher ist das Chaos groß. Über die Feiertage kommen alle Kinder mit ihren Familien – mit all meinen 13 Enkelkindern – zu mir. Da ist das Haus voll!