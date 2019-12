Es begab sich aber...

Bis Heiligabend zeigen wir jeden Tag ein Weihnachtsbild eines Menschen dieser Insel

15. Dezember 2019

„Und es begab sich zu einer Zeit…“ – den Anfang der biblischen Weihnachtsgeschichte haben wir in diesem Jahr als Anstoß genommen, Menschen auf der Insel um ihre ganz persönliche Erzählung rund um Weihnachten zu bitten. Heute erinnert sich Colette Ewald vor allem an eines: Das Festessen an Heiligabend.

Auf dem Bild bin ich etwa vier Jahre alt und so wie ich aussehe, haben meine Schwestern mich geschminkt und entsprechen zurecht gemacht.

Bei uns war an Weihnachten immer eines am Wichtigsten: Das Essen. Schon im Herbst, wenn die Kartoffeln eingekellert wurden, haben wir die Größten für unser Weihnachtsessen aussortiert. Später hat mein Vater dann mit der traditionellen Thüriger Kartoffelpresse die Kartoffeln gepresst. Das war ganz wichtig. Meine Mutter kümmerte sich in der Zeit immer um unseren Weihnachtsbraten. Am wichtigsten waren allerdings die Thüringer Klöße! Später gab es noch Kloß-Wettessen mit meinem Onkel, der Weihnachten immer bei uns verbrachte. Und auch heute spielen die Klöße in meiner Familie noch eine Rolle – es ist bei uns immer ganz wichtig, dass es Klöße an Heiligabend gibt. Wenn auch nicht die traditionell gemachten – aber wir bleiben so nah wie möglich am Rezept.

An Geschenke kann ich mich kaum noch erinnern – das einzige ist, dass ich mir in einem Jahr einen Plüsch-Affen gewünscht habe. Aus dem Sack des Weihnachtsmannes – mein Vater steckte unter dem Kostüm – kam aber ein Fuchs. Ganz enttäuscht fragte ich, wo denn mein Affe geblieben sei...

Mein erstes Weihnachten auf Sylt feierte ich vor übrigens 30 Jahren.