Es begab sich aber...

Bis Heiligabend zeigen wir jeden Tag ein Weihnachtsbild eines Menschen dieser Insel

Avatar_shz von shz.de

15. Dezember 2019, 10:58 Uhr

„Und es begab sich zu einer Zeit…“ – den Anfang der biblischen Weihnachtsgeschichte haben wir in diesem Jahr als Anstoß genommen, Menschen auf der Insel um ihre ganz persönliche Erzählung rund um Weihnachten zu bitten. Heute erinnert sich unsere Kollegin Anja Priewe aus der Anzeigenabteilung der Sylter Rundschau an ihre Kindheit in Berlin.

Dieser Weihnachtstag startete so wie jedes Jahr. Mein Vater holte den im Eimer festgefrorenen und herrlich duftenden Baum vom Balkon in die Stube, wo dieser perfekt gerade ausgerichtet aufgestellt wurde. Es war der schönste Baum, den wir jemals gehabt hatten. Wir hatten jedes Jahr den schönsten Baum, den wir jemals hatten. Meine Mutter verzog sich ab diesem Zeitpunkt immer in die Küche und wurde langsam nervös, da ja in zwei Stunden die Familie eintreffen würde und noch nicht eine einzige Kugel am Baum hing. Das Baum schmücken folgte einer sich wiederholenden Choreografie. Der zweite Akt waren die Kerzen. Danach durfte ich mit Hand anlegen und gemeinsam mit Papa über den perfekten Platz jeder einzelnen Kugel entscheiden. Jede Kugel hatte ihre besondere Geschichte, die natürlich auch jedes Jahr wieder erzählt wurde. Wenn endlich alle Kugeln und das sorgfältig in Zeitungspapier aufbewahrte Blei-Lametta am Baum hingen, waren mein Vater und ich glückselig und meine Mutter kurz vorm Nervenzusammenbruch. Sie konnte ihn nie dazu überreden, den Baum einen Tag früher aufzustellen und so einen stressfreieren Weihnachtstag zu haben. Für meinen Vater und mich war das Baum schmücken am 24. mit das Schönste an Weihnachten – eine heilige Tradition. Genauso, wie der übervolle bunte Teller, der immer so herrlich nach Lebkuchen und Apfelsinen geduftet hat. Einmal war sogar Hanuta darauf, den Oma aus dem Intershop mitgebracht hatte. Wenn wir dann gemeinsam vor dem erleuchteten und schönsten aller Bäume saßen und auf das Eintreffen der Familie warteten, war der Familienfrieden längst wieder hergestellt.

Es war 1978, als der Weihnachtsmann den langersehnten gelben Puppenwagen mitbrachte. Allerdings musste ich hier als nicht ganz glücklich dreinschauender Zwerg erst noch die etwas unheimliche Begegnung mit dem Weihnachtsmann verdauen. Meine Eltern hatten hier ganze psychologische Arbeit geleistet und so war ich sehr aufgeregt, ob es vielleicht doch eine Rute statt des erhofften Puppenwagens geben würde. Ich glaubte an den Mann im roten Mantel mit weißem Bart und an seine hellseherischen Fähigkeiten, wenn es um mein Betragen im vergangenen Jahr ging. Etwa drei Jahre später hatte ich den unheimlichen Mann dann entlarvt. Aber ich wollte meine Eltern nicht enttäuschen und vor allem nicht riskieren, im nächsten Jahr keine Geschenke mehr zu bekommen. Also versicherte ich ihnen, dass unser Weihnachtsmann der wahrhaftig echte gewesen sein muss. Und er hätte wirklich überhaupt gar keine Ähnlichkeit mit meinem Vater.

Mein Sohn muss etwa in dem selben Alter gewesen sein, wie ich auf dem Foto, als er den unter einer weißen Lockenperücke versteckten Mann enttarnte. Dabei hatte der sich solche Mühe gegeben und jeden Zentimeter seines Gesichts mit dem Kunsthaar-Bart bedeckt. Er hatte noch nicht einmal den Mund aufgemacht, als unser Sohn völlig entrüstet feststellte: „Papa, das bist du ja.“ Nachdem er trotzdem großmütig die Geschenke in Empfang genommen und sein eingeübtes Lied vorgetragen hatte, fragte er vorsichtshalber noch einmal nach, wann denn nun der richtige Weihnachtsmann kommen würde.

Das Lametta von damals liegt heute noch im Keller – sorgfältig eingewickelt in vergilbtes Zeitungspapier von 1985, zusammen mit den geschichtsträchtigen Kugeln. Diese bekommen auch in diesem Jahr wieder einen ganz besonderen Platz an unserem perfekten Baum, den ich gemeinsam mit meinem Sohn am 24.12. schmücken werde.