Es begab sich aber...

Bis Heiligabend zeigen wir jeden Tag ein Weihnachtsbild eines Menschen dieser Insel

Avatar_shz von ago

11. Dezember 2019, 13:29 Uhr

„Und es begab sich zu einer Zeit…“ – den Anfang der biblischen Weihnachtsgeschichte haben wir in diesem Jahr als Anstoß genommen, Menschen auf der Insel um ihre ganz persönliche Erzählung rund um Weihnachten zu bitten. Dafür haben sie in ihren Erinnerungen und Fotoalben gekramt und teilen sie nun mit den Lesern der Sylter Rundschau.

Heute erzählt die Kampenerin Antje Jessen von ihrer Begegnung mit dem Weihnachtsmann.

Ich weiß noch wie ich in der Weihnachtszeit 1947 nachts wach wurde, weil ein merkwürdiger Geruch in der Wohnung, in der ich mit meiner Mutter und Oma lebte, in der Luft lag. „Nanu, was riecht denn da so?“, fragte ich mich und krabbelte wieder aus dem Bett. Mit meinen viereinhalb Jahren tappste ich in Omis Küche und rief nach ihr.

Mutti und Omi standen über das Waschbecken gebeugt da. Jetzt erkannte ich woher der Geruch kam: Die beiden machten aus alten Kerzenstummeln neue Kerzen für unseren Weihnachtsbaum!

Der Heiligabend kam schnell. Gegen halb sechs schreckten wir hoch. Draußen klopfte und polterte es! Mama und Omi wussten auch nicht was los war – bis der Weihnachtsmann in unsere Wohnung gepoltert kam! „Antje, warst du auch immer schön artig?“, fragte er mich und drohte mit seiner Rute. Mehr als „Ja, war ich“ brachte ich nicht heraus. Doch er schien zufrieden und überreichte mir ein kleines Geschenk. Was darin war , weiß ich heute nicht mehr. So laut wie er gekommen war, polterte der Weuihnachtsmann auch wieder hinaus.

„Komisch“, sagte Mutti. „Die Stimme kam mir irgendwie bekannt vor!“ Und tatsächlich: Ein Bekannter steckte unter dem Kostüm.

Wir drei machten es uns an diesem Abend noch in Omis Wohnstube gemütlich. Es gab leckere Plätzchen, die ich gemeinsam mit meiner Großmutter und Mama gebacken hatte – so fand der Abend, nach dem Schreck, noch ein ruhiges Ende.