Es begab sich aber...

Bis Heiligabend zeigen wir jeden Tag ein Weihnachtsbild eines Menschen dieser Insel

06. Dezember 2019, 10:33 Uhr

„Und es begab sich zu einer Zeit…“ – den Anfang der biblischen Weihnachtsgeschichte haben wir in diesem Jahr als Anstoß genommen, Menschen auf der Insel um ihre ganz persönliche Erzählung rund um Weihnachten zu bitten. Dafür haben sie in ihren Erinnerungen und Fotoalben gekramt und teilen sie nun mit den Lesern der Sylter Rundschau.Heute erzählt Tania Langmaack, Inhaberin des Cafe Wien, ihre Weihnachtsgeschichten aus der Kindheit.

Etwa 40 Quadratmeter groß war unsere Wohnung über dem Café Wien, 16 Jahre haben wir dort gewohnt. Am Anfang ohne eigene Toilette und ohne eigene Küche. Trotzdem kam es mir vor wie der größte Platz auf Erden, weil so viele Menschen reinpassten. Wir waren ja eigentlich nur zu dritt, aber Omas, Tanten, Onkels, Cousins und Cousinen wohnten ja alle in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Mit all den Nachbarskindern waren wir fast 30 Kinder, alle Jahrgang 1965-70. Die Eltern mussten viel arbeiten, und wir hatten die tollste Kindheit der Welt. Hauptsache abends kamen wir unversehrt zuhause an, wenn keiner da war, suchten wir unsere Eltern eben im „Herrenhäuser“ oder im „Restaurant Holst“.

Auf dem Bild mit dem Weihnachtsmann bekam ich einen View Master, so einen Apparat, in dem man Bilder begucken konnte. Es war das alljährliche Karpfenessen mit unseren Lieferanten, Handwerkern und dem Bankdirektor.

Als der Weihnachtsmann kam, haben sie mich aus dem Tiefschlaf geholt. Am nächsten Morgen dachte ich, ich hätte es geträumt, aber dann lag da tatsächlich dieser rote Apparat.

Das Bild mit dem Dackel wurde auf dem legendären Weihnachtsmarkt der Sylter Unternehmer im Kursaal geknipst. Die schönste Woche im Jahr. Aus der Schule in den Kursaal, bis spät sind wir in den Katakomben unterwegs gewesen, oben hat mein Vater immer Baumkuchen gebacken, Bendix Düysen hatte immer diese tolle Anlage aufgebaut, in der Steiff-Mecki einen Ast durchsägte, und nach Dienstschluss haben wir bei Pelz Matthiessen Modenschau gespielt mit den viel zu großen Pelzmänteln.

Früher war es üblich, die Weihnachtsgänse beim Bäcker oder Konditor abzugeben, um sie dort im großen Ofen abbraten zu lassen. Wir passten dann immer auf, dass den ganzen Weihnachtsbraten nichts passierte, und sie womöglich verbrannten. Einmal kam Oma Carstensen bei uns in die Backstube und sagte: „Was stinkt denn hier bloß so?“ Leider hatte eine Kundin ihre Gans nicht ausgenommen, wir haben sie natürlich einfach in den Ofen geschoben und mussten ihr abends erklären, dass es wohl besser Kartoffelsalat und Würstchen bei ihr gab.

Vom spannendsten Jahreswechsel haben wir kein Bild. 1978. Schneekatastrophe, die ganze Kommune tagelang im Café Wien, weil es dort warm war. Wir mussten Tee und Erbsensuppe kochen in riesigen Töpfen, die wie Fässer aussahen. Für Soldaten und Helfer. Ich fand das großartig, so hatte ich alle meine Freunde bei mir zuhause.

Ich hatte ja keine Ahnung, welche Auswirkungen dieser viele Schnee auf so viele Menschen und Tiere hatte.