Es begab sich aber...

Bis Heiligabend zeigen wir jeden Tag ein Weihnachtsbild eines Menschen dieser Insel

05. Dezember 2019, 10:09 Uhr

„Und es begab sich zu einer Zeit…“ – den Anfang der biblischen Weihnachtsgeschichte haben wir zum Anlass genommen, Menschen auf der Insel um ihre ganz persönliche Erzählung rund um Weihnachten zu bitten. Heute geht es mit der Sylter Journalistin Imke Wein zurück in das Jahr 2015.

Auf dem Foto: ein Klassiker bürgerlicher Adventsrituale. Ein Bursche, offenbar in Schabernackstimmung, zusammen mit seinen großen Schwestern und einem statisch etwas fraglichen, aber reizend dekorierten Lebkuchenhaus. „Was für eine Harmonie“, könnte man denken. Und das ganz zurecht. Eine große Freude, meine Kinder! Und das ist auch schon ein Teil der Wirklichkeit – damals vor vier Jahren in der Hamburger Zirkusvilla. Was man auf dem Foto nicht sieht? Die reizenden Kinder hatten gerade ein Feuer etwas größeren Ausmaßes vereitelt. Und das kam so: Unsere Freundin Tania hatte uns nicht nur wie gewohnt einen Café-Wien-Adventskalender in den Süden geschickt, sondern auch einen Lebkuchenhaus-Bausatz. Denn es war eine besondere Adventszeit. Das Fertighaus war weltmeisterlich verpackt – in reichlich Papier, damit es nicht zu Schaden kam auf seiner Reise.

In ihrem Eifer hatten die Kinder die Kartonage direkt auf den Esszimmertisch drapiert – neben den Adventskranz. Nun das kleine Drama: Kerze und Papier waren einander deutlich zu nahe gekommen. Es gab eine üppige Stichflamme. Alle reagierten sofort und in Windeseile, der Spuk war schnell vorbei.

Die fachkundigen Anweisungen für den Löscheinsatz kamen aus dem Nebenzimmer. Vom Zirkusdirektor, dem Vater und Stiefvater der Kinder, meinem Mann. Es waren die Wochen kurz vor seinem Tod. Seine Kraft reichte nur noch selten zum Aufstehen. Aber er war wie immer voller Pläne, mit denen er uns (auch wie immer!) bis über unsere Grenzen hinaus forderte. Er würde noch ein großes Fest am 2. Weihnachtstag feiern – mit allen seinen leiblichen und Adoptivkindern und deren Familien. Er würde auch noch, im Nachhinein weiß keiner mehr, wie das ging, wenige Tage vor seinem Tod mit seinen großen Kindern an die Ostsee verreisen.

Im Advent versorgten Nele, Greta, Ben und ich Martin zuhause. Bis heute bin ich ich voller Ehrfurcht für die Leistung meiner Kinder. Die Villa war wie immer voller Leben. Unter uns wurde Zirkus trainiert und gefeiert. Im Zelt im Garten fanden zauberhafte Shows statt. Und am Sterbebett des Herrn Direktor saßen beinahe ununterbrochen Zirkuskinder und ehemalige Artisten, um sich noch einen letzten weisen Rat zu holen, mit ihm zu lachen oder einfach eine Weile bei ihm zu sein.

Jedem von uns war mehr als bewusst, wie kostbar diese Momente waren. Und dennoch war das Leben mit dem Herrn Direktor auch jetzt wie es immer war: Verrückt, grenzerweiternd und unglaublich lebendig. Es ist heute eher selten einem Sterbenden so nahe zu sein. Martin hat es möglich gemacht. Wir alle haben viel gelacht und viel geweint in diesen Wochen. Es war eine Adventszeit wie nie zuvor und nie danach. Wir wussten, der Tod war zum Greifen nah, unausweichlich, und alle waren dennoch heiter. Martin hat es uns leicht gemacht – mit seinem Mut, seiner Haltung.

Die Weihnachtsbotschaft war auch nie eindeutiger: Übe Demut vor dem Leben, feiere es in jedem Moment und habe vor allem niemals Angst. Schon gar nicht vor dem Tod. Nenn’ ihn beim Namen. Der Herr Direktor war uns da (auch wie immer!) ein Vorbild. In Würde sterben und auch von dieser Zeit brillante Erinnerungen hinterlassen? Das geht, man muss nur so mutig sein, jedem Moment bewusst zu begegnen.