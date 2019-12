Es begab sich aber...

Bis Heiligabend zeigen wir jeden Tag ein Weihnachtsbild eines Menschen dieser Insel

von Wiebke Stitz

03. Dezember 2019, 10:40 Uhr

„Und es begab sich zu einer Zeit…“ – den Anfang der biblischen Weihnachtsgeschichte haben wir in diesem Jahr als Anstoß genommen, Menschen auf der Insel um ihre ganz persönliche Erzählung rund um Weihnachten zu bitten. Dafür haben sie in ihren Erinnerungen und Fotoalben gekramt und teilen sie nun mit den Lesern der Sylter Rundschau.

Heute geht es mit unserer Kollegin Wiebke Stitz zurück in das Jahr 1972.



Auch in diesem Jahr stand in meinem kirchlichen Kindergarten in Neumünster-Einfeld die Aufführung des Krippenspiels auf dem vorweihnachtlichen Programm. Endlich, endlich, endlich durfte ich der „Ober-Engel“ sein. Wer will schon die schweigsame Maria spielen, wenn er als erster Engel eine ganze Schar goldiger Geschöpfe anführen darf und jede Menge Text zu sprechen und zu singen hat? Ich war glücklich, beflügelt sozusagen.

Mein Auftritt sollte planmäßig mit dem Singen von drei Strophen „Vom Himmel hoch, da komm` ich her“ beginnen. Genial, zuhause wurde um diese Zeit die Kassette „Weihnachtslieder mit Anneliese Rothenberger“ quasi nonstop gespielt und der Text war längst in mein Gesangsrepertoire übergegangen.

Leider war meine Kindergärtnerin Frau Seelow nicht darüber informiert, dass ich mir zwar schnell und nachhaltig lange Liedertexte merken kann, mein Sangestalent dazu aber in keiner nennenswerten Relation steht. Selbst für das ungeschulte Ohr stellt es bis heute bei allem guten Willen mehr als eine erträgliche Herausforderung dar. Mit dem Mut der Verzweiflung disponierte Frau Seelow nach der ersten Probe um und stellte dem Ober-Engel publikumsfreundlich eine ausreichend stimmstarke und lieblich singende Engelsschar zur Seite.

Das störte mich nicht, denn längst hatte ich beschlossen, dass die Aufführung für mich nur die Generalprobe zu meinem großen Solo-Auftritt unter dem heimischen Weihnachtsbaum sein sollte. Meine Familie würde sich wundern, denn schließlich hatte ich jetzt nicht nur das wunderbare Engelskostüm aus Papas altem Oberhemd im Schrank, sondern auf der Peter Alexander-Kassette entdeckt, dass es eine acht-strophige Version des Weihnachtsklassikers gibt.

Ich weiß nicht mehr, wie lange meine Familie an Heiligabend durchhalten konnte. Falls sie mich aus pädagogischen Gründen haben wirklich alle acht Strophen singen lassen, zolle ich ihrer Leidensfähigkeit noch jetzt den größten Respekt. Genauso wie den Menschen, die seitdem auf der Kirchenbank neben mir sitzen, wenn im Weihnachtsgottesdienst das Gesangbuch hervorgeholt werden darf. Denn bis heute ist „Vom Himmel hoch, da komm` ich her“ eines meiner liebsten Weihnachtslieder – und das liegt sicher auch daran, dass ich inzwischen weiß, dass es eigentlich 15 Strophen hat.