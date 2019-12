Es begab sich aber...

Bis Heiligabend zeigen wir jeden Tag ein Weihnachtsbild eines Menschen dieser Insel

... zu der Zeit, dass...“ – den Anfang der biblischen Weihnachtsgeschichte haben wir in diesem Jahr als Anstoß genommen, Menschen auf der Insel um ihre ganz persönliche Erzählung rund um Weihnachten zu bitten. Für den diesjährigen Adventskalender wollen wir die Zeit bis Heiligabend mit schönen, lustigen oder berührenden Sylter Geschichten füllen. Dafür haben Sylter in ihren Erinnerungen und Fotoalben gekramt und teilen sie nun mit den Lesern der Sylter Rundschau. Sylter zeigen uns ein Foto von Heiligabend, oder aus der Adventszeit ihrer Kindheit – und verraten uns die Geschichte dahinter. Heute erzählt Renate Krüger (77), vom Beerdigungsinstitut Moritzen in Westerland, warum sie das erste Weihnachten nach Kriegsende nie vergessen wird.

Wenn ich dieses Bild ansehe, sehe ich die Situation damals ganz deutlich vor mir– ich spüre sie, denn ich kann mich an Ereignisse aus der frühen Kindheit gut erinnern. Es war warm im Raum unserer Wohnung in der Käpt'n-Christiansen-Straße in Westerland an diesem heiligen Abend 1945 und der kleine Weihnachtsbaum stand auf dem schwarzen Flügel. Es war das erste Weihnachten in Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg und mein erstes Weihnachtsfest, denn während des Krieges hatten wir nicht gefeiert. Im Juli 1942 geboren, war ich damals dreieinhalb Jahre alt. Meine ältere Schwester hatte mich barfüßig und im Nachthemd auf das Instrument gehoben. Meine Mutter und eine meiner Schwestern hatte den Baum im nahen Südwäldchen geschlagen. Bäume zu kaufen gab es in diesem Winter auf der Insel – und sicher auch auf dem Festland – nicht. Kugeln uns Lametta hatte meine Mutter noch aus der Vorkriegszeit. Was es damals zu Essen gab weiß ich allerdings nicht mehr. Meist haben eine meiner Schwestern und meine Mutter während des Krieges und danach Essen besorgt. Ein Stück von diesem Baum habe ich noch in einer kleinen Kiste aufbewahrt, jedenfalls hat meine Mutter gesagt, dass es ein Stück von unserem Baum ist Ich bin ein bisschen traurig, wenn ich das Foto betrachte, denn es erinnert mich daran, wie schnell die Jahre vergehen und mit welcher Arglosigkeit ich damals in die Welt blickte. Ich bin die Jüngste von vier Schwestern – von denen zwei bereits gestorben sind – und einem Bruder. Einige meiner Geschwister sind deutlich älter als ich und waren während des Krieges nicht zu Hause. Inzwischen lebe ich im Westerländer Kirchenweg. Das Foto habe ich erst als Erwachsene Frau bekommen. Familie Jensen, bei denen wir damals in Westerland zur Miete wohnten, hatte das Foto entdeckt und mir gegeben. Wie sehr ich mich darüber gefreut habe, kann ich kaum in Worte fassen.