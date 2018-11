Adventskalender der Sylter Rundschau : Erzählen Sie dem Hirschen Ihre Weihnachtstradition

Die Tageszeitung wird zum Adventskalender, in dem sich die Leser täglich auf die Begegnung mit einem Sylter oder einer Sylterin freuen können.

13. November 2018, 18:03 Uhr

In 17 Tagen beginnt der Dezember – und dann schickt die Sylter Rundschau auch wieder ihren goldenen Hirschen hinaus auf die Insel. Die Tageszeitung wird wieder zum Adventskalender, in dem sich die Leser täglich auf die Begegnung mit einem Sylter oder einer Sylterin freuen können. Vor zwei Jahren stellten uns Sylter ihre Lieblingsbücher vor, im vergangenen Jahr war es der liebste Gegenstand. Diesmal suchen wir Menschen, die uns ihre ganz persönliche Weihnachtstradition erzählen möchten. Das kann der Gesang eines bestimmten Liedes sein, ein besonderes Weihnachts-Essen oder auch die ungewöhnliche Christbaumkugel, die immer am gleichen Platz hängt. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und kommen gern vorbei, um die Geschichte aufzuschreiben und ein Foto mit dem goldenen Hirschen aufzunehmen. Für die erste Kontaktaufnahme reicht ein Anruf unter Tel. 04651-9814-1391 oder eine kurze E-Mail an: redaktion.sylt@shz.de