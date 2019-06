Kitesurf Worldcup : Erstes Mal auf Sylt: „Alles hier ist anders“

Der amtierende Weltmeister Airton Cozzolino und sieben weitere Kitesurfer sind von den Kapverdischen Inseln zum Worldcup angereist.

von ago

30. Juni 2019, 18:48 Uhr

Westerland | Der Kitesurf World Cup ist schon wieder vorbei. Von Dienstag bis Sonntag war die Westerländer Promenade gefüllt mit Zelten und Buden, der Strand war voll und die Wellen gut.

Nicht nur der amtierende Weltmeister Airton Cozzolino und der Drittplatzierte des diesjährigen Wettkampfs Mitu Monteiro kommen von den Kapverdischen Inseln, einer Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas. Sechs weitere Teilnehmer haben den Weg auf sich genommen und waren für fünf Tage auf der Insel. Für zwei von ihnen war es das erste Mal, nicht nur in Deutschland – auch in Europa.

„This week was windy, man“ – der amtierende Weltmeister Airton Cozzolino lacht, während er über die Bedingungen auf Sylt spricht. Auch im Süden der Insel sei er gewesen, wollte sehen, wie die Bedingungen zum Surfen da sind – das Ergebnis: „Es war wirklich nett, ich liebe es!“.

In der Heimat der Kitesurfer gibt es auch gute Plätze, erzählen sie. „Ich glaube, es ist gut, mal rauszukommen und andere schöne Orte zu sehen“, so Cozzolino. Wenn er dann, nach einer Reise, nach Hause kommt, „weiß ich zu schätzen, was wir haben“.

„Alles hier ist anders“, erzählt Kelton Lopes. Der 19-Jährige gehört zu denjenigen, für die es der erste Besuch in Deutschland ist. Die Kälte sei ungewohnt, darin sind sich alle einig.

Die einzige Frau im Team, Irati Fonseca, war ebenfalls zum ersten Mal auf Sylt. Für sie war der World Cup der erste große Wettkampf. „Die Insel ist schön“, lächelt sie. Doch für sie ist es am schönsten, dass „wir alle gemeinsam hier sind“. Ihre Leute seien einfach glücklich, und es sei schön zu sehen und zu erleben.

Auch Cozzolino lobt den Zusammenhalt und den Austausch unter den Kitesurfern, insbesondere auf Events wie dem Surf Cup. „All die Leute, die hier sind, um uns zu sehen – das ist unglaublich. Das liefert so viel Motivation“, freut sich der Weltmeister.

Doch so schön die Erfahrung auch ist – für die Sportler von den Kap Verden ist alleine die Reise zum Wettkampf mit harter Arbeit verbunden. Es sei schwierig, Sponsoren zu bekommen, erklärt Airton Cozzolino, dafür aber umso wichtiger. Er ist der Einzige der Gruppe, dessen Reisekosten für den Kitesurf World Cup übernommen werden. Der Rest der Gruppe musste die Kosten alleine tragen. Eine Ausnahme ist Elvis Nunes – seine Sponsoren zahlen die Hälfte der Reisekosten. Doch nicht nur der enorme finanzielle Aufwand stellt eine Herausforderung dar. Abgesehen davon sei es schwierig, ein Visum für Deutschland zu bekommen, erklären die Sportler. Und dennoch ist ein großer Wunsch des Weltmeisters simpel: „So ein tolles Clubhaus am Strand, in dem wir unsere Surfboards lagern können, hätten wir zuhause auch gern.“